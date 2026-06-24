翻出昔日合照憶兄弟　北榮院長集氣盼吳明賢挺過難關

▲吳明賢（左）仍未脫離險境，陳威明（右）與北榮同仁一起為他祈福。（圖／翻攝北榮官網）

記者邱俊吉／台北報導

台大醫學院院長吳明賢昨傳出在家中突發到院前心肺功能停止（OHCA），醫界均感震驚。台北榮總院長陳威明今談及此事難掩憂心，他說，2人多年來情同兄弟，吳更是醫界公認、備受敬重的人物，確認消息後，北榮同仁也在替吳集氣祈福，希望老朋友可早日脫離險境。

吳明賢曾任台大醫院院長，昨於家中突發OHCA，目前在台大治療，院方證實積極搶救中。吳長年投入胃癌防治、幽門螺旋桿菌研究，並持續關注醫療人力及健保制度議題，在醫界有高度聲望。

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陳威明表示，和吳明賢平時就常聯絡，許多醫療政策、醫院管理議題都會互相討論，消息傳出後，他一直關注病情發展，並特地翻找2人過去合影的照片回憶；談到是否前往台大探視，他說，如情況允許，一定會去探視老友，但此刻不該打擾，「誰都不要去才好」。

此外，陳威明說，他和吳明賢長年關注重症醫療及醫師人力問題，都認為必須改善內、外科等重症科別人才流失現象；近來健保點值較為穩定，醫院應把握機會落實「不同工不同酬」，提高重症科別待遇，讓第一線的醫師、醫事人員獲得更多支持。

陳威明透露，北榮近年已多次調升重症相關科別待遇，下個月還將進一步調高住院醫師及重症相關值班費，希望讓年輕醫師感受被重視。

陳威明也說，自己身兼院長，至今仍持續開刀，深知重症醫療的價值，而吳明賢多年來也一直為台灣醫療努力，因此這次病倒讓醫界格外不捨，眼前最重要是給台大團隊空間，專心救治吳，也盼望老友能早日康復。