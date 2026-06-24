「月經來狂拉」看腸胃科沒用！醫揭致病元凶：超音波照不出來

▲月經報到狂腹瀉，排除腸胃科問題，醫師提醒要留意「子宮內膜異位」。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

不少女性每逢生理期不僅飽受經痛折磨，還伴隨「屎意滾滾來」狂拉肚子，然而掛腸胃科卻查不出任何異狀。對此，婦產科名醫鄭丞傑提醒，這極有可能是隱藏在骨盆底的「子宮內膜異位症」在作祟。最棘手的是，這類附著於腹膜的病灶一般超音波照不到，唯有仰賴醫師透過內診或肛診，才能精準摸出異常顆粒、揪出真正的致病元凶。

鄭丞傑醫師近日透過粉專發布衛教影片指出，若經期常拉肚子且腸胃科檢查都沒問題，就要懷疑是否有子宮內膜異位。他解釋，內膜異位最常掉在骨盆底，也就是子宮後方、直腸肛門前方的「子宮直腸陷凹」，該區域是最容易聚集內膜異位病灶的熱區。

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超音波照不出！找隱藏病灶全靠「這2招」

鄭丞傑進一步說明，內膜異位若跑到子宮肌肉層稱為「子宮肌腺症」，跑到卵巢則叫「巧克力囊腫」；但若只附著在腹膜上面，通常一般的超音波是照不到的。

面對超音波揪不出的隱形病灶，該怎麼辦？鄭丞傑表示，可透過內診或肛診，由肛門向前觸摸，或是從子宮頸後方稱為「後穹窿」的位置往內按壓，若能摸到一粒粒的顆粒，就能確定是子宮內膜異位症。此外，抽血檢驗CA-125數值也可作為臨床參考。他呼籲，若經常在月經期或經前幾天拉肚子，不妨看一下婦產科，說不定就是骨盆底的子宮內膜異位症。

經期「屎意滾滾來」4大主因曝光

鄭丞傑過去就曾分析過造成女性經期容易腹瀉，或讓原本便秘者出現軟便的4大主要原因：

1. 前列腺素分泌：月經來潮時，子宮內膜會分泌大量前列腺素讓子宮血管收縮止血，但它同時也會作用於腸道，促進腸子收縮、刺激蠕動，進而導致拉肚子。

2. 黃體素變化：排卵後體內黃體素增多，腸子狀態較穩定；但月經報到時黃體素下降，加上前列腺素上升的雙重影響，腸子活動力大增，自然容易腹瀉。

3. 本身體質寒：中醫觀點認為，氣血較不足的「寒性體質」者，特別是手腳易冰冷的人，在生理期更容易拉肚子。

4. 子宮內膜異位症：若病灶不在卵巢及子宮肌肉層，則以腹膜最常見。由於腹膜最底部就是直腸表面，因此極易產生腹瀉症狀。

鄭丞傑也提醒女性們，若月經報到就拉肚子，且狀況越來越嚴重，務必盡快就醫檢查。