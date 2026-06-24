秋冬新冠疫苗選定XFG　疾管署規劃採購「2廠牌240萬劑」

▲疾管署長羅一鈞表示，會研議新冠抗病毒藥物合約診所的獎勵補助誘因。（圖／台灣活力老化推展協會提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬要使用的新版新冠疫苗定案！疾病管制署長羅一鈞今（24）日公布將採購240萬劑新冠疫苗，包含莫德納、Novavax兩個廠牌，皆會採用最新XFG疫苗株，預計10月1日後與流感疫苗一起兩階段開打。羅一鈞也提到，今年11月底有選舉，10月開始可能有很多人潮聚集活動，希望屆時先把疫苗接種好，避免秋冬疫情波動。

台灣活力老化推展協會今日與立法委員王正旭、黃秀芳、莊瑞雄國會辦公室共同舉辦「基層篩檢要支持，新冠診治更即時」記者會。羅一鈞出席記者會針對疫情狀況、疫苗採購規劃、疫苗接種費、快篩等議題進行說明。

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新冠疫情近期可能有一小波升溫

羅一鈞表示，國內新冠疫情目前仍處於今年相對低點，但監測數據顯示，近期有微幅上升趨勢，上周新冠門急診就醫人次約981人，若考量連假影響，實際染疫人數可能超過千人；從醫院實驗室陽性檢驗數及急診就醫人次觀察，疫情確實有蠢動跡象，不排除近期可能出現一波小幅升溫。

羅一鈞指出，相較去年夏季新冠疫情高峰，當時單周就診人次曾達7.5萬人，今年目前約千人規模，仍未達需要拉高警戒程度。由於近期進入暑假，校園傳播因素降低，研判今年夏季不至於出現大型流行，但仍會持續監測疫情變化。

今年秋冬採購240萬劑新冠疫苗採最新疫苗株XFG

羅一鈞說，今年秋季將採購240萬劑新冠疫苗，包括約220萬劑莫德納疫苗以及20萬劑Novavax疫苗，皆會採用最新疫苗株XFG，目前藥廠已經和食藥署申請病毒株變更，預計10月1日後配合流感疫苗一起，針對高風險對象兩階段開打，他也透露，如果疫苗剩餘還是有機會開放全民接種。

因應近期疫情可能升溫，羅一鈞指出，疾管署也通知食藥署，提醒家用新冠快篩試劑供應鏈，包括廠商及藥局通路增加備貨。去年夏季疫情曾出現快篩不足情形，因此廠商已提前增產，目前市面仍有大量效期內快篩可供民眾使用。

在防疫整備方面，羅一鈞說明，目前國內疫苗跟藥物準備都很充裕，目前疫苗庫存大概還有100萬劑左右，藥物也有19.9萬人份，另外還有開口合約可以再進貨。此外，今年預算中已編列39億元採購新冠抗病毒藥物，預計年底預算通過後，再追加採購補充後續使用量。

▲台灣活力老化推展協會「基層篩檢要支持，新冠診治更即時」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

10月份新冠與流感疫苗共同接種獎勵金擬加碼

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴與基層醫療代表現場呼籲，應調整並保障新冠高風險篩檢給付點值，合理反映基層執行成本，並支持基層診所建立呼吸道感染一站式服務，讓民眾在社區即可完成篩檢、診斷與領藥。

羅一鈞表示，自今年3月起成人疫苗接種處置費已經有所提升，考量10月份疫苗接種旺季，今年規劃提高新冠與流感疫苗共同接種獎勵金，目前原有50元獎勵，將再加碼提高至75元或100元，實際金額將與地方衛生局討論後公布。

篩檢給付部分，健保署副署長張禹斌表示，目前相關檢測量能仍維持一定規模，將蒐集醫界實際成本資料，依制度進行支付標準檢討，研議後續調整可能性。羅一鈞也提到，後疫情時代相關篩檢已回歸健保體系，多合一快篩是否納入給付需看健保考量。

對於診所反映抗病毒藥物合約院所功能有限，羅一鈞表示，未來將研議針對防疫診所、防疫院所協助儲備抗流感及新冠抗病毒藥物者，提供相關管理誘因或補助，但他也提到，還是要等總預算通過，不然沒有經費都只是空談。