43歲女產後「快走就漏尿」　醫揭應力性尿失禁5大成因

▲產後及年輕女性尿失禁可就醫尋求治療改善。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

43歲的王小姐，在3年前生產後，開始出現頻尿與尿急的困擾。近半年來情況加劇，只要快走或咳嗽，便會出現輕微漏尿，伴隨而來的尿騷味讓她在社交與生活上倍感焦慮。經門診檢查，診斷為輕微應力性尿失禁。經過藥物治療有好轉，但停藥後再次反覆發生，後續改採陰道雷射治療後，已成功擺脫藥物，重拾自信生活。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛指出，尿失禁是指尿液「非自主性」的流出，常對工作與生活品質造成極大困擾，據統計，全世界約有1/3的女性深受其擾，然而，由於國人觀念保守，臨床上主動尋求治療的人數比例不到10%。前述個案的「應力性尿失禁」常見於腹壓增加時（如咳嗽、大笑、提重物），其主要成因如下：

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• 生產因素：多產或胎兒體重過大導致肌肉拉傷。

• 腹壓增加：慢性便秘、長期咳嗽，或從事粗重勞動者。

• 荷爾蒙改變：停經後女性荷爾蒙不足，導致陰道及尿道組織萎縮。

• 不良排尿習慣：長期習慣用力解尿或習慣性憋尿。

• 遺傳因素：先天性肌肉或組織支撐力較弱者。

蔡樹衛表示，尿失禁的治療應以「病人為導向」，由醫師根據年齡、工作性質、日常生活需求及檢查結果，提供最合適的建議，首選介入為「非手術治療方式」包含生活調整，適度限制水分攝取，減少咖啡、茶等含咖啡因飲料，或者進行凱格爾運動、藥物治療、物理輔助、陰道雷射治療。手術則有包含無壓力式陰道吊帶懸吊術、針對輕微病患可考慮尿道水凝膠填充注射。

蔡樹衛分享，該名個案是因骨盆底肌肉鬆弛，導致尿道控制能力降低，初期嘗試藥物配合行為治療，效果雖好，但只要一停藥，漏尿便會反覆發生，且藥物帶來的眼乾、口乾等副作用也讓她感到不適。經過醫師建議，決定嘗試自費的陰道雷射治療。初次治療後，漏尿狀況便明顯改善，連帶原本困擾的陰道搔癢與偶發性膀胱發炎也一併解決。完成3次療程後，她已成功擺脫藥物，重拾自信生活。

蔡樹衛提醒，尿失禁不應是生活中「沈默的負擔」。透過現代科技雷射治療，許多女性都能在無痛、快速的過程中，重獲乾爽舒適的人生。有任何這方面的問題應先找專業醫師討論最適合的治療方式。