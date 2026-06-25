友打「日水貨瘦瘦針」完全沒效！藥師揭2要命隱憂：只是昂貴廢水

▲一名推拿師貪小便宜購買的日本水貨瘦瘦針使用後「完全沒感覺」。（圖／藥師陳澤鈞授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

不少民眾為了追求好身材，對標榜能抑制食慾的「瘦瘦針」趨之若鶩。然而，正規管道取得有門檻，網路代購訊息氾濫，甚至有民眾聽信優惠，不惜跨海自行採購。藥師陳澤鈞透露，近期一名推拿師友人因貪圖便宜，透過客人管道購入「日本水貨」瘦瘦針，甚至熱心幫另一名客人代購，不料使用後卻驚覺「完全沒感覺」，嚇得趕緊求助。

藥師陳澤鈞在粉專「肌情藥師-藥師How棒」發文指出，「你以為買的是藥，其實打進去的可能只是『昂貴的廢水』，甚至是一顆不定時炸彈。」他甚至直言：「小心打進去的不只沒效，還可能要你的命！」點出背後隱藏2大致命危機：

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1. 蛋白質結構嬌貴，斷了「冷鏈」就失效

陳澤鈞說明，瘦瘦針類型的藥物屬於蛋白質類型的胜肽，性質極為嬌貴，必須嚴格保存在2～8°C的冷藏環境，且不能冷凍，更要避免陽光直射。在運送過程中，若離開冷藏過久，或因放在行李箱、悶熱車廂中導致高溫，都會導致藥物內的蛋白質變質。這也是為何民眾花了幾千塊買水貨，卻面臨「藥效掛零」的主因。

2. 假貨風險，恐誘發致命性感染

除了無效，最恐怖的是「不知成分為何」。陳澤鈞強調，注射入體內的藥物必須達到100%無菌要求。市面假藥流竄，若來路不明的針劑未經滅菌處理，直接打進皮下，輕則導致局部發炎、紅腫潰爛；嚴重者恐引發全身性感染，甚至演變為敗血症休克，後果不堪設想。

陳澤鈞也提醒該名友人，這種私下輸入處方藥、甚至轉賣或提供給他人的行為，不僅已經觸法，一旦對方發生敗血症等嚴重後遺症，責任誰都扛不起。

「醫療真的沒有捷徑，絕對不能貪小便宜。」陳澤鈞呼籲，舉凡打進身體或吃進體內的藥品、保健食品，務必通過正規醫療院所或品牌原廠等正確途徑購買。處方用藥更需經專業醫師、藥師評估。千萬別讓「撿便宜」的念頭，變成拿自己的命開玩笑。