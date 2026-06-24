抗生素殺細菌不殺病毒！使用不當產生抗藥性　醫提醒5項NG行為

▲感染管理控制室團隊前往慈大附小舉辦《校園入侵超級細菌大作戰》衛教闖關活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「抗生素是專門用來治療細菌感染的藥物，對不對？」花蓮慈濟醫院感染管理控制室團隊6月23日上午首度走進校園，前往慈濟大學附屬高級中學小學部，為五年級學生舉辦《校園入侵超級細菌大作戰》衛教闖關活動，透過校園任務、洗手檢測、抑菌圈觀察、拼圖解碼等挑戰，帶領學童在遊戲中認識細菌、病毒、抗生素與抗藥性，學習守護自己與家人的健康。

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近年來抗生素抗藥性問題逐漸受到全球重視，若不當使用抗生素，可能使細菌產生抗藥性，導致原本有效的藥物逐漸失去治療效果。花蓮慈院感染管理控制室主任黃妙慧表示，感管室過去多在醫院內推動感染管制與衛教，也曾走入百貨公司、長者據點等場域宣導，但以校園學生為主要對象，是第一次嘗試。因為孩子學習力強，若能從小建立正確觀念，不只自己受用，也能回家提醒家人，成為家中最好的衛教小尖兵。

活動以「人類長期錯誤使用抗生素，使細菌進化成難以消滅的超級細菌軍團」作為故事背景，學生化身「校園抗菌特攻隊」，前往校園不同場域執行任務，蒐集抗菌情報、破解抗藥性密碼，最終啟動「抗生素終極武器系統」，共同化解校園健康危機，關卡包含「操場抗菌追擊戰」、「洗手防線作戰」、「抑菌圈實驗室」、「衛教拼圖解碼戰」及「圖書館密碼搜索戰」等。

其中，學生透過是非題判斷抗生素使用觀念，認識抗生素只能治療細菌感染、感冒不一定需要抗生素，也不可自行停藥；洗手關卡則以螢光劑模擬細菌污染，讓學生依正確步驟洗手後，再透過螢光燈檢查是否仍有殘留，實際看見平時容易忽略的清潔死角。

「我發現自己的指縫間平常沒注意，也沒有洗乾淨。」參與活動的魏芷妤同學分享，照螢光燈檢查時，看到手上亮亮的地方，才知道指縫是很容易被忽略的位置，以後洗手會特別注意。另一位洪禎謙同學也說，若使用抗生素只殺掉部分細菌，剩下的細菌可能繼續繁殖，甚至產生抗藥性，下次要再治療就會變得更困難，因此抗生素一定要依照醫師指示使用，不能自己隨便停藥。

▲藥師黃詠銘提醒學生，使用抗生素有五項NG行為。

活動過程中，藥師黃詠銘也以淺顯比喻向學生說明，活動中的「大魔王」就是抗藥性細菌。抗生素是用來治療細菌感染，不是用來殺病毒；若沒有依照醫囑完整使用，細菌可能沒有被清除乾淨，反而逐漸變得更難對付。

▲感染管理控制室黃妙慧主任表示，團隊特別設計故事情境、任務闖關與團隊競賽，讓學生在「玩中學」理解感染控制的重要性。

黃詠銘提醒學生，使用抗生素有五項NG行為，包括不主動要求抗生素、不隨便停藥、不一次吃完、不隨便送人，以及不隨意丟棄，強調每個人的症狀不同，藥物必須依照醫師與藥師指示使用，剩餘藥品也應妥善處理，避免造成環境污染與抗藥性問題。

黃妙慧主任表示，傳統衛教若只是單向宣導，孩子不一定容易記住，因此這次與團隊特別設計故事情境、任務闖關與團隊競賽，讓學生在「玩中學」理解感染控制的重要性，也感謝慈小師長、學務處與保健室支持，與孩子們一起完成這場健康任務。