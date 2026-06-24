誤解「健檢報告4字」！男惡化肝癌第3期　醫嘆：有感覺已太晚

▲患者誤解健檢報告上寫的「建議追蹤」，拖了3年惡化為肝癌第3期，悔不當初。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

知名港星吳孟達、前可米小子成員安鈞璨皆因不敵肝癌而病逝，這類新聞總能短暫喚起社會大眾對「沉默殺手」的關注，但現實生活中，許多人仍忽視健檢報告上的警語。胃腸肝膽科醫師楊子緯無奈分享，曾遇過一名患者因誤解「建議追蹤」4個字，短短3年就惡化成肝癌第3期。他感嘆，身為醫師最難以啟齒的從來不是壞消息，而是那句令人扼腕的：「如果早1年來就好了。」

金田勤耘聯合診所胃腸肝膽科醫師楊子緯近日在粉專發文吐露這段讓他掛心許久的真實案例。他回憶，這名患者去年來找他時，已經是肝癌第3期，但令人遺憾的是「他不是沒機會被發現」。原來在3年前，患者在其他診所做過超音波檢查，當時的報告上就已明確寫著「建議追蹤」。

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「沒症狀＝沒事？」大眾最致命的健康迷思

為何會錯失黃金治療期？楊子緯點出多數人普遍存在的盲點：許多人看到「建議」2個字，就自動解讀為「可做可不做」，加上平時沒有任何不舒服的感覺，便再也沒有回診。

他坦言，自己沒辦法對這名患者生氣，因為肝臟這套系統常讓人誤以為「沒症狀就是沒事」、「建議追蹤等於沒什麼大不了」。楊子緯強調，肝臟是標準的沉默器官，在徹底壞掉之前幾乎不會產生痛覺，往往等到患者「有感覺」才來就醫時，病情通常已經太晚了。

楊子緯提醒：「『建議追蹤』的意思是：你有風險，請認真來。」這絕對不是要嚇唬人，而是切實的醫療警告。

B肝帶原非一勞永逸！醫曝追蹤「2大隱憂」

除了輕忽健檢報告，針對國人常見的B型肝炎，楊子緯也透過影片衛教提出另一層面的隱憂。台灣有非常多B肝帶原者，不少民眾以為目前狀況穩定，就代表一輩子沒問題。他解釋，B肝病毒其實會起起伏伏，當人體抵抗力較弱時，病毒可能又會開始作怪。

對於B肝患者，臨床追蹤最怕發生2件事：一是肝纖維化或肝硬化，二則是擔心長出肝腫瘤。在追蹤頻率上，楊子緯建議，若本身肝臟指數正常、且無纖維化問題，大約每半年檢查1次即可；但若肝臟指數已經出現異常，甚至進展到肝硬化階段，就必須縮短至每3個月檢查1次。

楊子緯呼籲，若民眾本身患有B型或C型肝炎、有家族肝癌史、脂肪肝，或有長期飲酒習慣，每6個月的定期追蹤「不是選配，是必要的」。這些攸關性命的檢查費用其實健保皆有給付，切勿因為一時的輕忽與僥倖心理，讓自己錯失提早攔截病魔的機會。