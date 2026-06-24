吳明賢心梗倒下　醫揪血管「3大隱形炸彈」：健檢過關也難防

▲台大醫學院院長吳明賢目前仍在治療中。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台大醫學院院長吳明賢23日突發心肌梗塞，經搶救恢復心跳，仍在治療中。名醫突然倒下震驚社會，心臟內科醫師曾國翔指出，成人突發OHCA，最常見的兇手為「急性心肌梗塞」所引發的致命心律不整。他直言，即使健檢數字及格，若長期處於極高壓環境、作息不固定與睡眠嚴重不足，這3大導致交感神經緊繃的過勞因素，依然是能瞬間引爆血管的隱形炸彈。

面對不少民眾焦急詢問：「連醫院院長都會OHCA，一般民眾該怎麼預防？」國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔在粉專發文解釋，成人突發OHCA高達70至80%的起因是心因性猝死。當冠狀動脈斑塊因為過勞或壓力突然破裂，引發急性心肌梗塞時，心臟電氣系統會瞬間大亂，發生心室顫動（VF），心臟無法將血打出，人就會瞬間倒下。此時唯有靠急診與心導管團隊接力打通阻塞血管，才能真正解除危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於大眾常聽到的神機「葉克膜」，曾國翔醫師也戳破迷思，殘酷點出葉克膜其實「不具備任何治癒疾病的能力」。他強調，那只是醫療團隊用來「買時間的續命機器」，若病因未解決或腦部已缺氧受損，裝上葉克膜也無法甦醒，且伴隨著極高的出血、血栓與感染風險。

為什麼連頂尖醫師都會突然倒下？曾國翔醫師感嘆疾病面前人人平等。高層管理者大腦隨時處於備戰狀態，長期交感神經緊繃會讓血管內皮一直處於發炎狀態。面對猝不及防的健康風暴，他給出3點終極保命指南：

1. 學會CPR與AED：腦部缺氧黃金救援時間只有短短4分鐘，等救護車通常來不及，唯有靠身邊的人立刻實施CPR並使用AED，才能保住大腦。

2. 升級心血管健檢指標：一般「靜態心電圖」往往抓不到隱藏的心臟病。40歲以上高壓工作者或有三高、家族史，可考慮自費安排「冠狀動脈鈣化指數（CAC score）」或「心臟電腦斷層（CCTA）」。

3. 正視休息與放鬆：把睡眠與放空當作每天必須服用的護心藥物！學會對過載的工作說不，遠離持續性的高壓環境，比吃任何昂貴的保健食品都更有效。

這起令人痛心的事件是一堂震撼教育，曾國翔醫師呼籲大眾一起為院長集氣祈福，並提醒大家「今晚早點休息，好好抱抱身邊的家人！」