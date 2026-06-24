他玩手遊每天3萬步甩7公斤　半年逆轉三高、脂肪肝！醫師嚇到

▲有脂肪肝病患靠皮克敏甩肉7公斤。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）



記者許力方／綜合報導

胃腸肝膽科醫師錢政宏近日分享一名門診案例，一名47歲中年男性長期有嚴重脂肪肝困擾，不僅體重偏高，血糖、血脂與肝功能指數也持續惡化，經醫師檢查提醒，已達糖尿病前期邊緣，他靠一款手機遊戲養成運動習慣，短短半年內成功減重7公斤，幾乎全部數值都回到標準正常值，讓醫師也為之驚訝。

糖化血色素逼近糖尿病 肝功能、血脂全面亮紅燈

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錢政宏表示，這名患者體重長期維持約74公斤，原本就有脂肪肝問題，近年檢查發現糖化血色素逐步上升，2024年達6.2，之後追蹤更來到6.4，已進入糖尿病前期範圍。除了血糖異常外，患者膽固醇、三酸甘油脂、尿酸與肝功能指數也同步惡化。

去年底檢查時，該名病患尿酸達9.1、三酸甘油脂375、總膽固醇222，肝指數ALT升至107，各項代謝數據幾乎全面超標。錢政宏在看診時就提醒他，一定要想辦法改變自己的生活型態，要不然三高會越來越嚴重「你就早晚會變成糖尿病」。

下載遊戲當契機 每天步行3萬步

不過，患者後續回診時，變化讓醫師感到意外。錢政宏指出，患者最新檢查顯示糖化血色素降至5.7、肝指數降到47，已回到正常範圍；總膽固醇降至156、三酸甘油脂降至86、尿酸下降至7.0，整體數值幾乎全面改善，體重也減少7公斤至67公斤。

詢問原因後，患者透露，回家後下載手機遊戲「皮克敏」開始遊玩，把散步變成日常挑戰。患者妻子也補充，丈夫幾乎天天出門走路種花，天天可以走到3萬步。

體重下降帶動改善 脂肪肝由重度轉輕度

錢政宏表示，追蹤結果顯示，原本病患較嚴重的脂肪肝也已減輕，「所以說，其實事在人為」，像這個病患，也是將近一年多的時間，血糖、肝指數都高，脂肪肝從嚴重變成輕度，真的靠運動體重瘦個7公斤下來之後，一切都改變了。