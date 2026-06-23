菸癮男牙齦腫！一查竟是口腔癌末期　7cm腫瘤逼近顱底險挖半張臉

▲高雄男確診晚期口腔癌，所幸免切骨重建臉孔，6周消滅癌細胞。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名43歲男子有重度菸癮，去年2月突然覺得牙齦腫脹，本以為是老毛病發作，沒想到檢查後竟確診晚期上顎齒齦癌，一顆7x6公分大的腫瘤就埋在他的上顎、鼻竇，傳統治療可能得大面積切除患部再重建臉孔，讓正值中年的他無法接受。醫療團隊引進日本精準導管技術，讓藥物直達腫瘤核心，經過6周密集治療後，病灶完全消失，男子不僅成功保住顏面完整性，還能正常吞嚥、恢復工作。

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▲高雄榮總口腔顎面外科主治醫師李致方。（圖／記者許宥孺攝）



收治病例的高雄榮總口腔顎面外科契約主治醫師李致方指出，鍾先生進行檢查時，面部外觀看不出有任何異狀，但經過詳細檢查，已是第四期口腔癌，腫瘤約7x6公分藏在頭顱內，已侵犯到鼻腔、眼眶、顱底，已是非常嚴重。傳統手術必須將腫瘤和鄰近正常組織一併切除，包括顏面皮膚、上顎、顳顎、關節下顎，甚至右眼球、右鼻腔都可能被切除，即使經過手術也有可能切除不乾淨，復發機率也相當高。

▲高雄榮民總醫院口腔顎面外科主任陳竣峰。（圖／記者許宥孺攝）



高雄榮總醫口腔顎面外科主任陳竣峰表示，經過和患者充分討論後，醫療團隊決定引進日本橫濱市立大學附屬醫院的尖端微創技術，憑藉對頭頸部複雜血管解剖的精確掌握，運用耳前的淺顳動脈、甚至顎動脈等多元路徑，將微細導管逆行性精準置入，直接灌注高濃度的化療藥物至腫瘤核心，給予癌細胞致命一擊，並同步合併放射線治療。

▲鍾先生保住半張臉，化療後完全消滅癌細胞。（圖／記者許宥孺攝）



李致方說，治療的成果令台日醫療團隊振奮，在不經過任何破壞性手術、不切骨、不毀容的前提下，鍾先生的原發病灶在療程後達到了臨床完全緩解，創下全台首例以此方式治療的成功案例。從正子造影比對術前、術後影像，原本在右上顎巨大、泛著刺眼紅光並一路逼近顱底的致命腫瘤，在接受化療後，病灶區域的異常代謝訊號完全消失，恢復成健康的組織。

▲鍾先生感謝榮總醫療團隊替他根除癌症也保住尊嚴。（圖／記者許宥孺攝）



鍾先生今日現身高雄榮總分享抗癌歷程，他表示，去年2月牙齦發炎的老毛病又犯，他依循過往經驗去診所拿抗生素吃，但吃完一個療程卻都不見好轉，他聽從家人的建議，到高雄榮總做詳細檢查，確診為口腔癌，當下的心情猶如晴天霹靂，在病床上坐到傍晚，想到上有兩老、下有一小，他不想放棄一絲希望，「當時身上有一包新買的菸，想去樓下抽個一兩根轉換心情，護理師還怕我想不開，當下抽完便下定決心戒菸，把菸丟進垃圾桶，決心面對治療」。

「我想活下去，也想好好說話…」鍾先生說，經過6周的密集治療，他仍保住下顎骨與顏面完整性，期間也能正常說話、吞嚥享受美食。如今重獲新生，他也慢慢恢復務農生活，並持續回院追蹤，他感謝醫療團隊不輕言放棄，並協助申請健保給付，讓他免於面對龐大的金錢壓力，為他原本絕望的霎那帶來新曙光。