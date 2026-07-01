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吳明賢已不用低溫治療　台大院長：他底子好、恢復中

▲▼台大醫院於2樓公共空間設置集氣本子讓民眾給吳明賢院院長留言打氣。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院於2樓公共空間設置集氣本子讓民眾給吳明賢院長留言打氣。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫學院院長、國內腸胃科權威醫師吳明賢上月23日驚傳到院前心肺功能停止（OHCA），在台大醫院搶救，今（1）日有最新好消息傳出，台大醫院院長余忠仁受訪表示，吳明賢持續恢復中，目前已經不需要低溫治療，因為仍然是很嚴重的情況，醫療團隊很謹慎小心。

吳明賢6月23日傳出到院前心肺功能停止（OHCA），先到北醫救治後轉往台大裝葉克膜搶救，消息震驚各界。余忠仁6月26日發布院內信說明，經過醫療團隊的努力，目前吳院長病情穩定，恢復情況持續進步。

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余忠仁今日出席肺癌記者會時受訪被問及吳明賢病況時回應「他身體底子很好，大部分的都恢復差不多，但畢竟仍然是很嚴重的情況，我們都很謹慎小心。」余忠仁也談到，吳明賢前面標準急救有使用低溫治療，現在已經不需要。

各界十分關心吳明賢的病況，余忠仁說，台大醫院本周一起於東址新大樓2樓公共空間設置留言簿，讓大家可以表達對吳院長的關心。記者實際到場查看，不少人正在簽名留言，這3天來已經有超過200則留言打氣。

▲▼台大醫院院長余忠仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長余忠仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼台大醫院院長余忠仁發院內信說明台大醫學院院長吳明賢病情。（圖／讀者提供）

▲台大醫院院長余忠仁發院內信說明台大醫學院院長吳明賢病情。（圖／讀者提供）

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關鍵字： 標籤:**吳明賢 台大醫院 OHCA 腸胃科權威 醫療搶救

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