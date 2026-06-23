吳明賢心肌梗塞病危　醫示警「大熱天倒下不少」：發病如土石流

▲台大醫學院院長吳明賢突發心肌梗塞，目前裝葉克膜搶救中。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台大醫學院院長吳明賢今（23）日清晨驚傳在家中突發心肌梗塞，到院前心肺功能停止（OHCA），目前正裝葉克膜搶救中。對此，北市聯醫中興院區心臟血管外科主治醫師蘇上豪直言，吳院長恐是急性心肌梗塞合併心因性休克；他也特別點出，心肌梗塞絕非冬天才會發生，臨床上大熱天倒下的個案也很多，這類突發狀況往往猝不及防。

針對清晨好發心血管疾病，蘇上豪醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，清晨通常是血壓較高的時候，若剛好睡眠品質不佳，加上交感神經興奮、溫差變化大，以及近期的悶熱天氣，很多意外本來就難以預料。

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蘇上豪推測，患者有時可能連自己有心血管問題都不清楚，因為發病初期往往只有「一點點不舒服」，但等到真的很難受時「就像土石流一樣」，很多人就這樣莫名其妙地走了。

面對心肌梗塞，許多人總抱持著「再忍一下就結束了」的僥倖心態。蘇上豪無奈表示，臨床上大部分人都是這樣錯失機會。他嚴正警告，心肌梗塞發作時，完全沒有任何神奇的自救功法，「深呼吸、嚼2顆阿斯匹靈都沒用！」只要身體一覺得不舒服，第一件事就是「搖人」、趕快打119求救。

蘇上豪進一步強調大熱天同樣會奪命的嚴重性。他透露，臨床上曾收治好幾位在外曝曬的工地人員、警衛和清潔工，光是開刀就開了3、4個。在天氣一下變熱又缺乏休息的狀態下，極易誘發心血管危機。他也提醒，有些人平時不見得有明顯症狀，但通常都藏有高血壓或高血脂等未經妥善控制的危險因子。

談及吳明賢院長目前裝上葉克膜搶救，蘇上豪坦言，大腦只要超過5分鐘沒有獲得氧氣供應，就算救回來也極有可能變成植物人。雖然CPR過程中會持續供氧，但若是倒下超過5分鐘才被發現並送醫，「這救回來也難」。目前尚不清楚吳院長到院前的急救空窗期有多長，但他再次呼籲大眾，氣溫變化務必提高警覺，日常務必控制好危險因子，身體一有異狀「趕快叫人就對了」。