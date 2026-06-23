吳明賢病危　醫示警「心肌梗塞6前兆」：1/4人完全沒症狀

▲台大醫學院院長吳明賢因心肌梗塞病危搶救中。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台大醫學院院長吳明賢今（23）日清晨在家突發心肌梗塞，到院前心肺功能停止（OHCA），目前裝上葉克膜搶救中。三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟示警，心肌梗塞發作前，大多有前兆，包括胸悶、胸口瞬間痛感、呼吸困難、冒冷汗等「6大典型症狀」。但她也強調，約有1/4的人完全沒徵兆，建議定期健康檢查，提早做好自我管理。

謝嘉娟醫師在醫院衛教專欄指出，心肌梗塞來得又急又快，屬於死亡率極高的急症，但發作前多數仍有跡可循。最常見的典型前兆，包含宛如重物壓在胸口的胸悶，以及胸口出現拳頭般大的瞬間痛感，甚至會伴隨呼吸困難、冒冷汗、嘔吐及暈眩等危險警訊。

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謝嘉娟提醒，一旦發生上述狀況，應立刻停止所有活動並坐下休息；若遇急性發作的胸痛，可立即服用舌下含片緩解疼痛來自救，接著務必馬上撥打119叫救護車送醫。

更可怕的是容易被忽略的「非典型症狀」。謝嘉娟點名，包括手臂痠麻，或是下巴、牙頜、腸胃、肩膀及上腹等部位疼痛都要當心。她解釋，這是因為心血管的流動堵塞了，進而讓「輻射性疼痛」擴散到身體其他部位。不少人常誤以為只是單純的疲勞，進而忽略了身體發出的求救訊號。此外，約有1/4的人發病前是完全沒有徵兆的，因此定期健檢、及早做好自我管理格外重要。

該如何預防心肌梗塞找上門？謝嘉娟強調，控制體重與三高、維持正常作息、遠離菸酒絕對是不二法門。日常也要保持心情愉悅，別讓壓力累積成為腦部與心臟的負擔。她也特別提到喝水的關鍵性，水分不僅解渴，更能維持血液暢通，尤其老人家睡了一整晚都沒喝水，建議起床時喝杯溫開水，即可達到預防血管阻塞的效果。

此外，謝嘉娟也盤點出心肌梗塞的「4大高危險群」，呼籲民眾若符合以下條件應提高警覺：

1. 40歲以上的男性、50歲以上的女性。

2. 有心血管疾病家族病史者。

3. 擁有不良生活習慣者（如抽菸、喝酒、熬夜）。

4. 三高患者、糖尿病患者以及肥胖者。