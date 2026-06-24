子宮內膜癌發生率逐年攀升！ICI免疫檢查點抑制劑提前至第一線　迎來治療新契機

▲新竹馬偕兒童醫院婦產科張幸治主任表示，隨著ICI免疫檢查點抑制劑發展，晚期子宮內膜癌治療模式逐漸改變，部分病患有機會延長疾病穩定控制時間、提升生活品質。

【企劃特輯】

隨著生活型態改變與高齡化趨勢，子宮內膜癌近年在台灣的發生率持續攀升，根據112年癌症登記資料，已高居女性癌症第五名。張幸治主任分享，曾有一位子宮內膜癌病患在數年間歷經四次肺部復發，每次復發後皆接受腫瘤切除、化療與ICI免疫檢查點抑制劑交替治療，從首次確診至今已超過六、七年，目前整體病況仍維持穩定。

張主任表示，過去子宮內膜癌一旦反覆復發，治療選擇相當有限，特別是針對晚期、復發性或不適合手術的子宮內膜癌病患，更常面臨疾病控制不易的困境，但隨著ICI免疫檢查點抑制劑發展，晚期子宮內膜癌的治療模式已逐漸改變，也讓部分病患有機會延長疾病穩定控制時間。

不只看分期 細胞惡性程度及組織型態都需納入評估

臨床上，子宮內膜癌的惡性程度並非僅以「第幾期」單一標準判斷，而是需綜合「分期（stage）」、「細胞惡性分級（grade）」與「組織型態（type）」等多項指標進行評估。張主任指出，許多病患初次得知罹癌時，往往容易混淆「分期」與「分級」，甚至因自行上網搜尋而產生更多焦慮，因此，醫療團隊通常會透過詳細解說，協助病患理解疾病特性與後續治療方向。張主任強調，子宮內膜癌的最終分期通常需待手術完成、病理報告出爐後才能真正確認，因此病患不需過度陷入單一數據帶來的恐慌，而應與醫療團隊共同討論最適合自身的治療策略。

ICI免疫檢查點抑制劑提前至第一線 有望延後復發、提升存活

根據最新美國國家癌症資訊網（NCCN）指引，已建議符合條件的晚期或復發性子宮內膜癌病患，在第一線治療便時可使用ICI免疫檢查點抑制劑合併化療，這項從「晚期或復發型後線治療」逐步提前至「晚期或復發型第一線治療」的改變，被視為子宮內膜癌治療的重要里程碑。張主任進一步表示，相較於傳統化療，ICI免疫檢查點抑制劑整體副作用較少，多數病患在治療期間仍能維持體力與日常生活品質，因此。若能在第一線治療時就搭配ICI免疫檢查點抑制劑，不僅讓病患在長期抗癌過程中多一份信心，也有助於及早壓制疾病、延後復發時間，讓整體疾病控制率與存活表現提升。

保險成治療重要後盾 持續治療是關鍵

然而，ICI免疫檢查點抑制劑雖為晚期或復發型子宮內膜癌帶來新契機，但高額費用仍是許多病患最大的現實壓力。張主任表示，臨床上會建議病患及早盤點自身保險資源，並與醫療團隊共同討論治療安排，盡可能降低經濟負擔，他也坦言，從臨床觀察來看，「有保險支持」與「缺乏保險支持」的病患，在治療持續性與疾病控制上，確實存在相當明顯差異。張主任強調，對晚期或復發型癌症而言，「能否持續接受治療」往往是影響疾病控制的重要關鍵，因此若病患能及早了解保險內容與給付條件，便有機會將醫療資訊真正轉化為實際的抗癌助力。