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30多歲女罹弓形蟲感染症　感冒發現「左頸突起物」切除才確診

▲▼疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（23）日公布國內出現新增1例弓形蟲感染症確定病例，為南部30多歲本國籍女性，4月中旬因感冒就醫發現左側頸部有突起物，研判為表皮囊腫予以手術切除，血液檢體檢出弓形蟲抗體陽性確診。疫調顯示個案近期無國內外旅遊史，家中無寵物，僅有偶爾外食、食用生菜沙拉，感染源待釐清。

疾管署防疫醫師林稜表示，該個案本身無慢性病，也不是孕產婦，4月中旬因感冒就醫發現左側頸後表皮囊腫，5月份予以手術切除，血液檢體檢出弓形蟲血清抗體IgM及IgG陽性，經通報檢驗確診弓形蟲感染症，目前已康復。同住者1人無疑似症狀。

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疾管署表示，弓形蟲感染症為第四類法定傳染病，致病原為弓形蟲（Toxoplasma gondii），是一種細胞內寄生的原蟲，貓科動物是其最終宿主，人類因食入受污染的水、食物或吃到未煮熟受感染動物組織中的囊體而感染，但不會經由人與人接觸而傳播。潛伏期為10到23天，免疫功能正常的人感染弓形蟲，通常沒有症狀，少部分急性感染病患會出現淋巴結腫大、倦怠、衰弱及中度發燒（38到38.5℃）的情形。

林稜說明，懷孕婦女於懷孕期間初次感染弓形蟲，可經由胎盤傳染給胎兒，造成孕婦流產、死胎或胎兒異常，倖存的新生兒，日後可能出現視力不良、學習障礙或發展遲緩等。免疫功能不全者往往是由於過去潛在感染的弓形蟲再活化而出現症狀，腦部通常是最常被侵犯的部位，易引起腦膿瘍，造成意識不清、抽搐、肢體動作障礙及語言障礙等，嚴重者可能致命。

林稜指出，衛生單位已啟動疫情調查及相關防治措施，調查其家中沒有寵物，附近有野貓但沒有特別接觸，偶爾外食，會食用生菜沙拉，但感染源仍不明確。

疾管署呼籲，民眾食用肉類應以66℃以上加熱或煮熟，且避免在烹調過程中試吃，懷孕婦女應避免接觸來路不明的貓；家貓應餵食乾飼料、貓罐頭或煮熟的食物，避免家貓出外覓食；接觸過生肉的手、砧板、菜刀及碗盤等物品，應以清潔劑及清水洗淨；整理花園或接觸可能遭受貓糞污染的泥土時需戴手套，事後應徹底洗手。

疾管署監測資料顯示，我國全年皆有弓形蟲感染症病例發生，今年截至6月22日，累計6例弓形蟲感染症病確定病例，均本土病例，年齡介於30多歲至60多歲，今年累計病例數低於2022至2025年同期（介於7至17例）。

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