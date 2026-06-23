吳明賢心肌梗塞「堵3血管」病危　醫：現場急救時間是關鍵

▲台大醫學院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台大醫學院院長吳明賢今（23）日清晨在家突發心肌梗塞，到院前心肺功能停止（OHCA），緊急送往北醫附醫救治後再轉送台大醫院。據了解，他有3條血管阻塞，目前正裝上葉克膜搶救中。胸腔科醫師蘇一峰發文直言：「現場的急救時間是後續的關鍵」，也就是患者當下發生OHCA後，究竟隔了多久才被發現。他認為，如果OHCA超過5分鐘後才被發現並開始急救，「就算救回來還是很容易變成植物人」。

國健署資料指出，心肌梗塞的典型症狀包括左前胸有壓迫感、胸悶、胸痛、心悸、喘、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦與頭暈等。新光醫院健康管理部及心臟內科主治醫師趙書平也提醒，女性患者亦可能出現手麻、背痛等看似與心臟無關的症狀，且可能合併有噁心、呼吸不順等情況，若有上述異狀應提高警覺、立即就診，以免錯失治療黃金期。

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心臟外科醫師蘇上豪接受《ETtoday健康雲》採訪時曾指出，造成猝死的最常見原因即為「心肌梗塞」，一般心肌梗塞患者在到院後90分鐘內應接受心導管治療，即所謂的「到院至灌流時間（door-to-balloon time）」，以減少心肌缺血的時間。

蘇上豪指出，最怕的是心肌梗塞引發「惡性心律不整」，患者恐連送醫急救的時間都沒有，在到院前即OHCA。由於心臟亂跳使得血液無法順利打出，失去心輸出量就會導致快速死亡，這也是心臟外科醫師最害怕遇到的情況。心血管疾病平時症狀也因人而異，有些人1分傷害會出現1分症狀，也有人9分傷害卻一點症狀都沒有，毫無預警是心血管疾病最可怕的地方。