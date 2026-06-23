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反覆眩暈小心「腦幹中風」　醫揭3警訊：出血死亡率8成

頭痛。（圖／達志示意圖）

▲若常有難以改善的嚴重頭暈，要提防可能是腦幹中風。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一般人想到腦中風，首先出現在腦海的畫面多是突然手腳無力、嘴角歪斜或說話不清。醫師說，有種較隱蔽的「腦幹中風」，初期往往沒有這些症狀，而是強烈眩暈、複視、走路不穩等異常，很容易被誤認為太累、感冒或耳朵問題，導致延誤就醫，提醒若相關不適反覆出現且久未改善，務必提高警覺。

振興醫院今在臉書分享，腦幹是人體的生命中樞，負責調控意識、呼吸、心跳、血壓及吞嚥等重要功能，一旦發生血管阻塞或出血，可能造成嚴重神經損傷，甚至危及生命；腦幹中風僅占所有腦中風約10%至15%，但因影響部位關鍵，原發性腦幹出血死亡率可達7至8成。

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腦幹中風最容易被忽略的3大警訊，則有：

●強烈眩暈。患者常形容像整個世界都在旋轉，即使躺著休息也無法緩解，且多伴隨噁心、嘔吐等症狀。若反覆發作、持續數天甚至數周，且治療效果不佳，就不能單純當成耳石脫落或前庭疾病看待。

●複視。有些病人會覺得視線難以對焦，看一個物體卻出現雙重影像，眼球甚至會不自主震顫。由於腦幹內有多條控制眼球運動的重要神經，一旦受損，就可能出現這類異常。

●平衡功能受影響。患者走路時容易左右搖晃、步伐忽大忽小，看起來像喝醉酒；部分病人拿筷子夾菜、拿筆寫字等精細動作都變得困難，手腳難以精準控制。

除了上述症狀，部分個案還可能有半側臉部麻木、臉部感覺異常，或摸到熱水卻感受不到燙、接觸冰冷物品卻感受不到冷等痛溫覺異常現象，這些都是腦幹神經受損的重要線索。

振興醫院指出，高血壓、糖尿病、高膽固醇、心房顫動、腦中風家族史、肥胖、吸菸及缺乏運動等，都是腦幹中風的重要危險因子，民眾若具有多項風險，又出現上述症狀，應儘速就醫接受神經內科評估，才能把握黃金治療時間。

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關鍵字： **標題**:1.腦幹中風警訊：眩暈、複視、走路不穩別輕忽2.腦幹中風死亡率高達8成，3大症狀不可忽略3.眩暈不緩解？腦幹中風關鍵警示曝光4.振興醫院提醒：腦幹中風初期症狀易被誤診**SEO標題**:1.腦幹中風早期症狀有哪些？醫師解答3大警訊2.腦幹中風死亡率高，快檢視你有沒有高風險因子3.眩暈、複視、走路不穩，可能是腦幹中風徵兆4.腦幹中風警訊公開：高血壓等危險因子需注意**APP推播標題**:1.眩暈持續別輕忽！腦幹中風警訊曝光2.振興醫院：腦幹中風初期症狀易被誤診3.死亡率高！腦幹中風3大關鍵徵兆

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