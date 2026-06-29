腸病毒發威！　醫列「夏天3大魔王」：生病硬送恐全班中鏢

▲醫師建議，確診腸病毒請在家休息，千萬別硬送上學。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

炎炎夏日，氣溫屢創新高，大人都快熱到受不了，更何況是體溫調節系統尚未成熟的孩童！婦產科醫師呂彥鋒示警，夏天一開始就有「3大魔王」悄悄回歸，包含讓家長聞之色變的腸病毒、熱感冒以及食物中毒。他特別呼籲，孩子一旦生病就不要硬送上學，「這不是請假一天的問題，是不要讓全班一起中獎，真的母湯！」

新光醫院婦產科主治醫師呂彥鋒近日在粉專「婦產科裡的說書人 呂彥鋒醫師」發文衛教，點名小朋友夏天最怕的「3大魔王」回來了，提醒家長務必提高警覺，守住孩子的健康防線：

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魔王1：腸病毒

腸病毒最常在幼兒園、托嬰中心等孩子密集接觸的環境中傳播。呂彥鋒指出，若發現孩子出現發燒、喉嚨痛、嘴巴破、手腳出疹，甚至伴隨「不太吃東西、一直流口水」的狀況，就要特別留意。他強調，預防重點雖然老派卻最有效，也就是勤洗手、少共食及定期消毒玩具；更重要的是，生病就請假在家休息，千萬別讓全班集體中獎。

魔王2：熱感冒

別以為夏天就不會感冒！呂彥鋒說明，頻繁進出冷氣房，或孩子玩到滿身大汗後立刻吹風，在劇烈溫差下身體極易抗議，進而出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛與發燒等症狀。他建議爸媽帶孩子外出時，可隨身準備薄外套及替換衣物，流汗後務必先擦乾再進入冷氣房；此外，冷氣溫度也別開太低，維持舒適通風即可。

魔王3：食物中毒

夏日高溫炎熱，食物腐壞速度特別快。呂彥鋒點名便當、奶製品、海鮮、蛋類及冰品，只要保存不當，都可能讓孩子吃下細菌與毒素。若突然出現嘔吐、腹痛、腹瀉或發燒，且剛好吃過不新鮮或在室溫放太久的食物，就要高度懷疑是食物中毒。

呂彥鋒再三拜託家長，食物千萬別在室溫下久放，食用前應充分加熱，外出飲食也得留意衛生條件。他強調，「夏天不是不能玩，而是要玩得聰明、吃得小心、洗手洗到位」，並呼籲爸媽們準備好對策，陪孩子平安度過這個夏天。