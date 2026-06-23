逾4萬青少年吸電子煙　國健署修法「持有」最高罰10萬

▲國健署呼籲，青少年正視電子煙危害。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在6月拍板新一波《菸害防制法》修正草案，首度將「持有」電子煙納入罰則。國健署副署長魏璽倫表示，修法通過後，只要持有電子煙就會直接沒入，並可處以新台幣3萬至10萬元罰鍰，希望儘早上路。

根據國健署的「青少年吸菸行為調查結果」顯示，全台已有超過4萬名國高中生，接觸或使用電子煙。國健署也進一步修法，將電子煙從原本「使用」可開罰之外，再增「持有」電子煙和其組合元件，也可沒入並依法開罰。魏璽倫表示，目前草案已經送到行政院審議，力拼近期送立法會審查。

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而針對電子煙危害，菸害防制組組長羅素英表示，使用電子煙者可能出現多種症狀，包括輕微的呼吸道不適、急性氣道損傷、肺實質肺炎、肺泡水腫、低氧性呼吸衰竭和死亡，這種損傷和宿主反應的組合在臨床上被稱為急性呼吸窘迫症候群（ARDS），與吸菸一樣，吸入電子煙氣溶膠中所含的化學物質會引發肺部發炎反應。



羅素英強調，電子煙和吸菸一樣會對心臟健康產生不利影響，增加心臟衰竭和冠狀動脈供血不足的風險，且有多項研究顯示，青少年吸菸和日後精神疾病如重度憂鬱症、廣場恐懼症、恐慌障礙、其他物質成癮、反社會人格障礙等行為問題有關。

在菸害防治方面，魏璽倫說，115年1月1日起，加熱菸使用者也納入「戒菸服務補助計畫」範圍，可比照紙菸提供戒菸用藥治療和衛教。目前全台約有近3,000家戒菸服務合約醫事機構，不論是傳統紙菸、加熱菸或電子菸，都可能造成尼古丁成癮與健康風險，專業戒菸門診皆可提供協助。