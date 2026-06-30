肚子凸不一定是胖！胃脹氣也可能讓減重卡關，京都堂中醫吳文誠醫師揭「假性肥胖」真相

▲許多人誤以為腹部凸出皆為脂肪堆積，其實吃完飯後肚子明顯鼓脹不適，多半與胃脹氣、功能性消化不良息息相關。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

近年減重風氣盛行，不少人積極控制飲食、投入高強度運動，只為追求理想體態。然而，臨床上常遇到同樣的困擾：明明已經少吃、戒除含糖飲料，甚至維持規律運動，體重也有所下降，但最在意的小腹卻依然頑固突出。清晨著裝時腹部尚稱合身，每到下午肚子卻如同吹氣球般鼓脹。京都堂中醫診所吳文誠醫師指出，許多減重族群誤以為腹部隆起全因脂肪堆積，進而採取更激烈的節食手段，如一天僅吃一至兩餐，結果反倒引發體重停滯、精神狀態益發委靡。其實，這種腰圍忽大忽小的核心主因往往是胃脹氣及消化功能失調所造成的「假性肥胖」，若未找出根本原因，盲目挨餓只會事倍功半。

脂肪還是氣體？一招揪出腹部圓滾的「真假肥胖」

究竟該如何分辨自己的凸小腹是脂肪堆積還是氣體作祟？吳文誠醫師建議，最直觀的方法是觀察一日之內腹部的動態變化：

● 脹氣型（假性肥胖）：若早晨起床時小腹相對平坦，但進食早餐或午餐後便明顯鼓脹，甚至入夜後腰圍比清晨足足大了一圈，但在排便或排氣後不適感與圓滾度即獲得顯著改善，此類型多半與胃腸道脹氣高度相關。

● 脂肪型（真性肥胖）：若無論早晚、空腹或飯後，腹部隆起狀態始終維持一貫的厚實度，且觸摸起來質地較為紮實，則多屬於實質性的脂肪堆積。

吳醫師進一步闡述，胃脹氣本質上屬於功能性消化不良的一種具體表現。在臨床上，患者除了感到腹脹外，常伴隨胃部悶痛、頻繁打嗝、胃酸逆流、胸口灼熱（胃食道逆流），或總覺食物滯留胃中無法消化。部分個案更會合併排便不暢、便秘或下腹異物感。長期下來，不僅體態受損，更會伴隨身體沉重、疲倦嗜睡與精神不濟等亞健康現象，影響生活品質。

體內代謝推動力不足！中醫揭示「脾胃運化失調」的卡關真相

從中醫學視角來看，胃脹氣型肥胖與「脾胃運化功能失調」密不可分。中醫古典理論認為「脾胃為後天之本，氣血生化之源」，負責將吃進的食物轉化為人體所需的氣血與能量。一旦脾胃機能受損、運化無力，食物便無法被有效吸收與代謝，極易在體內轉化為「濕氣」與「氣滯」。

當這些病理性的濕氣與停滯之氣積聚於中焦腹部，不僅會直接撐大腰圍造成腹脹，更會拖垮全身的基礎代謝效率。多數減重族群在遭遇停滯期時，直覺反應往往是「再吃少一點」，但吳文誠醫師提醒：「吃得愈少，不一定瘦得愈快。過度節食反而會促使基礎代謝率持續下探，讓體重陷入更難以突破的惡性循環。」

減重盲點大解密！引發脹氣肥胖的兩大核心體質證型

針對臨床上因消化卡關導致小腹凸出的個案，吳文誠醫師提出兩大常見的體質類型：

京都堂客製化「扶正疏肝」思維！透過漢方藥膳飲辨證體質

面對因體質失調引發的減重與消化雙重卡關，京都堂中醫診所秉持「扶正脾胃、疏肝理氣」的客製化調理思維。吳文誠醫師強調，現代人的胃脹氣與代謝停滯，往往是由飲食、壓力、作息與體質狀態交織而成，調理不能一概而論，需透過中醫辨證進行分流。

「氣機卡阻、濕氣難排」且腹部飽脹感顯著的狀態：臨床上會依患者體質，搭配飲食、作息與院內藥膳飲作為日常調理輔助。 在中醫食養觀點中陳皮常用於理氣、健脾，適合從飯後飽脹、氣機不暢、濕重體質等方向加以調理。

「長期熬夜、高壓、疲勞感明顯的狀態」：吳文誠醫師指出，臨床上不只會看體重與食量，也會從睡眠、壓力、腸胃狀態與身體發炎負擔的角度一併評估。這類患者在調理上通常會更重視「清」與「養」的平衡。 如含有金線蓮等成分的藥膳為例，在中醫食養觀點中，常作為清養型體質調理的搭配之一；相關研究也常討論其抗氧化、抗發炎等方向的潛力，協助醫師在體質調理時有更多思考依據。

吳文誠醫師也提醒，藥膳飲屬於整體體質調理的一環，實際搭配仍需依個人體質、症狀、作息與生活狀態綜合判斷，不能取代醫師診療與個別化辨證。

找回腸胃輕盈力！日常務必落實的五個解悶生活提案

欲從源頭根除胃脹氣困擾，除了尋求專業中醫師的體質調理外，日常生息習慣的校正同樣是不可或缺的關鍵。吳文誠中醫師分享五個日常調整方向 ：

1. 放慢進食速率：用餐時務必細嚼慢嚥，切忌狼吞虎嚥，以有效防範過多空氣隨食物進入胃部，從源頭減少氣體蓄積。

2. 揪出個人飲食盲點：日常可建立飲食日誌，細心觀察自身是否容易對乳製品、精緻澱粉或麵食（含麩質食物）產生特定的腸胃脹氣反應，並適度調整飲食結構。

3. 嚴格控管生冷攝取：針對易疲憊、手腳冰冷者，日常應嚴格減少冰飲與生冷冰品的攝入，避免寒濕之氣直接損傷脾胃陽氣，削弱消化動能。

4. 優先選用煮熟蔬菜：在膳食纖維的攝取上，容易脹氣者應優先選擇徹底煮熟的蔬菜，降低粗纖維對腸胃道的負擔。

5. 飯後進行微運動：餐後切勿立刻久坐滑手機或躺臥休息。建議起立進行輕量散步 10 至 15 分鐘，能顯著促進胃腸蠕動，加速氣體與食物的排空。

吳文誠醫師強調，健康的體態管理絕不應僅僅聚焦於體重計上的數字，更核心的關鍵在於身體整體機能的全面修復。當消化系統恢復常軌、腸胃吸收與新陳代謝能力同步提升後，身體便能更具效率地利用營養、消耗多餘熱量。許多人誤以為自己瘦不下來是源於意志力不足，實際上問題多出在腸胃功能的深度失衡。與其一味盲目挨餓，不如先找出身體能量卡關的真正根源，透過中醫專業辨證調整改善，方能優雅找回輕盈、健康的體態！

吳文誠中醫師擅長主治：

減重塑身、自律神經失調、痠痛疑難雜症（小針刀）

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