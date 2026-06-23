打瘦瘦針出事！台中婦「全頭掉髮」　崩潰停藥反爆肥12公斤

▲全台瘋打瘦瘦針！台中一名52歲廖姓婦人施打後嚴重掉髮、還陷入嚴重憂鬱。（AI示意圖，非當事人／記者游瓊華製作，經編輯審核）



記者游瓊華／台中報導

全台瘋打瘦瘦針！但台中一名52歲廖姓婦人施打後嚴重掉髮、還陷入嚴重憂鬱，原本長髮飄逸的她，頭頂有如「摩西分海」快速掉髮，嚇得她趕緊停藥，而且還快速復胖，爆肥12公斤，嚇得趕緊求醫，調配口服藥物與抑制食慾藥物多管齊下，順利找回健康體況。醫師提醒，減肥絕非一招半式打天下，務必整體評估才能好好享「瘦」。

追求速成改打針 體重微降卻埋隱憂



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亞洲大學附屬醫院豐中分院家庭醫學科主任葉信甫表示，廖姓婦人原本在門診接受系統性減重治療，透過規律服藥與作息飲食調整，體重順利從95公斤降到76公斤，但後來患者因為搬家中斷門診，在渴望更瘦的預期心理下，決定改注射熱門減肥針劑，以達到快速減肥目標，大約兩個月內體重也確實有下降2到3公斤。

▲家庭醫學科葉信甫研判，廖婦的體內電解質與微量元素嚴重失衡，加上掉髮嚴重、體重反彈劇烈，應是藥物副作用過大造成。（圖／亞大附醫豐中分院提供）

掉髮如「海苔」塞排水孔 停藥後食慾大爆發



但沒多久，廖婦就出現嚴重副作用，包括整天提不起勁、陷入嚴重憂鬱情緒，更驚悚的是，原本一頭烏黑秀髮開始大把大把地掉，患者形容「每天洗澡時，頭髮塞住排水孔簡直就像一片海苔」，最後甚至演變成類似「女性雄性禿」，頭皮依稀可見有如「摩西分海」慘狀，嚇得趕緊停藥，沒想到食慾大開有如脫韁野馬，體重在短時間內爆升回彈至82公斤，最後不得不回診求助。

體內元素嚴重失衡 醫揪出副作用關鍵



葉信甫指出，抽血檢驗報告發現廖婦的體內電解質與微量元素嚴重失衡，加上掉髮嚴重、體重反彈劇烈，研判是藥物副作用過大造成。醫療團隊除了分析全身身體組成、檢測甲狀腺以及血糖與微量元素外，也依照病人的體質與狀態，開立適合的藥物對症下藥，搭配抑制食慾藥物多管齊下，總算成功控制住胃口，且在沒有副作用的狀況下，體重回歸健康水平。