大谷讓妻14個月生2胎遭炎上　醫：產後半年內再懷孕風險較高

▲大谷翔平第2胎來得太快，是否不夠疼老婆意外成為話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

美國職棒球星大谷翔平日前喜迎第2個孩子，由於第1胎去年4月才出生，2胎出生時間僅相隔約14個月，推算第2胎可能在第1胎產後約5個月懷孕，結果被日本網友炎上，指妻子休養根本不夠；醫師說，從醫學角度來看，較理想的懷孕間隔約為18個月，產後5個月確實偏短。

新光醫院高危險妊娠中心主任李維鈞指出，比起2胎出生時間，婦產科更重視2次懷孕之間相隔多久，因為真正影響母嬰健康的關鍵，在於母親身體是否已從上一段懷孕與生產中恢復。

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李維鈞表示，若2個孩子出生只相隔14個月，往回推算，第2胎大約是在第1胎產後5個月左右懷孕，而根據目前文獻，產後6個月內再次懷孕屬於較短懷孕間隔，風險相對較高，故多會建議產後半年內避免再度懷孕。

至於較理想的懷孕間隔，李維鈞說，一般認為約18個月，讓子宮可以好好修復，營養儲備也比較充足，有助降低部分母體及胎兒併發症風險。

李維鈞強調，產後不到1年再次懷孕，不代表一定會出問題，許多女性仍能順利完成懷孕與生產，但大型研究發現，懷孕間隔較短時，早產、胎兒生長受限及低出生體重等風險有增加趨勢，主因是懷孕、生產本身就是很耗體力及營養的過程，若身體尚未完全恢復，尤其鐵質、葉酸等營養儲備不足時，下次懷孕可能承受較大負擔；部分研究也發現，短間隔懷孕與母體嚴重併發症風險上升有關。

對於哪些人需要特別注意，李維鈞說明，高齡產婦、曾有早產病史、前次懷孕出現子癲前症或胎兒生長遲滯，及產後曾大量出血或嚴重貧血的女性，在規劃下一胎前，最好先接受婦產科評估。

此外，若前一胎採剖腹產，短時間內再次懷孕則更需留意。李維鈞指出，腹部傷口在數周內多可癒合，但子宮肌肉層修復需要更長時間，若太快再次懷孕，可能增加子宮破裂、前置胎盤、植入性胎盤及產後出血等風險。

台灣女性生育年齡延後，不少家庭希望儘快完成生育計畫。對此，李維鈞說，醫學雖建議18個月的懷孕間隔，但實務不應只看數字，尤其高齡女性若過度追求理想間隔，反而可能錯失生育時機，應綜合評估身體恢復狀況、孕產史及家庭規劃，才能在母體安全、生育需求間取得平衡。