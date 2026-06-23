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停業後「原班人馬」轉至他店　愛爾麗：一切合法合規

愛爾麗聲明稿。（圖／取自臉書）

▲愛爾麗聲明回應外界質疑。（圖／取自愛爾麗診所臉書）

記者趙于婷／台北報導

日前爆出針孔偷拍的醫美診所愛爾麗又遭爆「原班人馬」轉移到不同名稱的診所重新執業。對此，愛爾麗回應，停業處分是針對診所，不是針對醫師，更不是用來處罰醫師，愛爾麗旗下醫師可在停業期間依《醫師法》第8條之2規定至其他醫療機構報備執業，一切合法合規。

有愛爾麗會員向媒體出示與診所「遭到停業的分店」的官方社群對話紀錄，診所在對話中提到「可以預約保養」，還標榜由「原班人馬」上陣，並提供新的地址，讓會員質疑病歷個資等療程紀錄，是否也在未知情況下被轉移到別家診所。

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對此，愛爾麗今發聲明回應，許多療程需分階段治療、持續追蹤及術後照護，若因行政處分而被迫中斷，真正受影響的是會員，而非醫療機構，對於希望繼續接受治療服務的會員，均轉介至其他合作之合法醫療機構，由合格醫師進行後續的醫療照護服務，所有安排均依法辦理，絕非外界所稱的規避停業。

愛爾麗強調，會員有意至合作診所繼續接受治療，除會員應依法於合作診所重新掛號、接受醫師診察，並由合作診所依法建立病歷及相關醫療紀錄外，如會員要求愛爾麗提供先前病歷以作為後續治療參考，會在完全尊重會員醫療自主權之前提下，依法辦理。

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關鍵字： 愛爾麗 針孔偷拍

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