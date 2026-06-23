「肛門凸肉瘤」染菜花！母胎單身男崩潰喊冤　醫揪3大隱形破口

▲母胎單身男自稱沒有性經驗，卻感染菜花「肛門凸肉瘤」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「我明明母胎單身，怎麼會得菜花？」一名自稱無性經驗的年輕男子，因肛門附近長出肉瘤且越變越大，就醫確診為俗稱「菜花」的人類乳突病毒（HPV）感染，讓他當場崩潰。泌尿科醫師蘇信豪坦言，這類非性行為的感染在臨床並不少見，他同時點出生活中3大容易被忽略的間接接觸途徑，提醒民眾同樣存在感染風險。

蘇信豪醫師在粉專發文解釋，菜花雖然高達90%以上是透過性行為傳染，但在特定環境條件下，仍可能透過以下3大間接途徑中鏢：

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1. 公共場所的溫床：HPV病毒喜歡潮濕、溫暖的環境。民眾若在三溫暖、溫泉、游泳池或健身房更衣室，私密處或臀部剛好有微小傷口，又直接坐在帶有病毒的公共座椅或地板上，就可能遭受感染。

2. 自體傳染：若手部不小心沾染到環境中的病毒，沒有洗手就去觸摸自己的生殖器或肛門，也可能把病毒帶過去。

3. 共用貼身物品：若與他人共用沒有徹底清潔的毛巾、浴巾、內褲或刮鬍刀，亦可能成為潛在傳染源。

要避免防不勝防的間接感染，蘇信豪提醒，前往高風險公共場所坐下前，務必墊上乾淨的毛巾；上廁所、洗澡觸碰私密處前記得先洗手；浴巾及刮鬍刀等貼身物品不與他人共用。此外，私密處如果有破皮或毛囊炎，務必特別注意清潔，避免成為病毒入侵的破口。

該名年輕病患在手術切除菜花後，立刻安排了三劑「HPV九價疫苗」注射。對此，蘇信豪大讚是聰明且正確的決定。他澄清，很多人以為打疫苗是女生的事，或是覺得「我都中了，打疫苗還有用嗎？」其實施打疫苗不僅能大幅降低菜花極高的復發率，還能全面預防多種癌症，對女性可預防子宮頸癌、陰道癌；對男性則能預防陰莖癌、肛門癌，以及近年發生率快速攀升的口咽癌與頭頸癌。

蘇信豪強調，男性感染HPV初期通常沒有症狀，很容易在不知情的情況下傳染給另一半，若像上述案例一樣是間接感染，真的是有理也說不清。他呼籲：「HPV感染不等於私生活混亂，它就像感冒病毒一樣，只要有黏膜接觸就有風險。」強烈建議男女雙方都要盡早施打疫苗，保護自己也給另一半最安心的承諾。