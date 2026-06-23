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「中國黃花魚」檢出動物用藥　食藥署邊境100%逐批查驗

6/23邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲中國冰鮮黃花魚檢出動物用藥。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，一批中國大陸進口的「冰鮮黃花魚」檢出動物用藥，2批中國蛋糕盒及燙金盒檢出螢光增白劑，不合格產品在邊境皆退運或銷毀。

「匯豐聚合股份有限公司」報驗的中國大陸冰鮮黃花魚，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.01ppm，依據「動物用藥殘留標準」，「恩氟喹啉羧酸」為不得檢出，必須退運或銷毀。食藥署將針對「匯豐聚合股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

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另外，有2批分別由輸入業者「萬青有限公司」及「神大廚烘焙材料行」報驗的「中國蛋糕盒」及「燙金盒」，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，這2批中國的食品容器具必須退運或銷毀。食藥署將針對「萬青有限公司」及「神大廚烘焙材料行」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

6/23邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲中國大陸進口蛋糕盒檢出螢光增白劑。

根據食藥署統計，從114年12月15日至115年6月15日止，受理中國大陸的「其他紙或紙板製之盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面為蠟或紙漿製品者」，報驗1,194批，檢驗不合格7批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因為螢光增白劑、蒸發殘渣及氯仿可溶物超標。

食藥署已經從115年4月7日起至115年7月22日止，在邊境針對中國大陸的「其他紙或紙板製之盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面為蠟或紙漿製品者」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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關鍵字： 黃花魚 動物用藥

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