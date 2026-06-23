達文西手術切腫瘤釀死遭判刑　劉偉民將提上訴：開腹仍可能死亡

▲婦產科名醫劉偉民。（圖／翻攝Facebook）

記者趙于婷／台北報導

婦產科名醫劉偉民2015年為復發卵巢癌的何姓女子切除腫瘤，何女術後因癌細胞擴散移轉病逝，劉偉民被控違反醫療常規使用達文西微創手術、涉犯過失致死罪嫌，遭判1年4月徒刑。對此，劉偉民今回應，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果。

劉偉民在2012月12月4日第1次以達文西微創手術為何女切除左卵巢1顆23公分x16公分x5公分的大型腫瘤，並抽淨約2100毫升腫瘤黏液性物質，化驗確認是惡性腫瘤，一併切除左側卵巢輸卵管、雙側骨盆腔淋巴結、闌尾與部分大網膜，當時何女術前檢查腹水，確認骨盆腔淋巴腺、網膜與盲腸均無癌細胞侵入。

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何女做完第1次手術持續化療，在2015年7月間檢查發現卵巢癌復發，骨盆腔內出現2.8公分x2.4公分的囊狀腫瘤，更擴散轉移到腹膜，不同大小的腫瘤結節散布在腹腔與肝臟表面。

劉偉民在同年（2015年）8月11日第2度以達文西手術摘除何女體內腫瘤，因腹腔內沾黏嚴重，一併切除全子宮與右側卵巢輸卵管，術後仍做化療，但同年底何女又出現新腫瘤，且癌細胞移轉到骨頭，2016年5月5日因卵巢癌合併肝臟、腹部與骨頭轉移病逝。

針對醫療結果，何父告劉偉民誤診害命，台北地檢署3次委請衛福部醫事審議會鑑定，結果都指劉偉民在採用達文西手術、已違反醫療常規，檢方起訴劉偉民對何女所做2次達文西手術，均涉犯過失致死罪嫌，判1年4月徒刑，可上訴。

劉偉民今表示，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇。他強調，醫療行為只要在合理專業裁量範圍內，即不構成過失，達文西並非禁忌，國際上存在使用案例，手術屬於治療策略選擇差異，非明顯違規，會依照醫療裁量存在和即使開腹仍可能死亡，提出上訴表明因果關係不成立。