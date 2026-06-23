吸喪屍煙彈廢掉小老弟！醫示警「毀滅3部曲」：射了也毫無快感

▲警方持續查獲喪屍煙彈，但濫用情形仍無緩解跡象。（圖／桃園警分局提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣近期毒駕事件頻傳！其中「喪屍煙彈」（依托咪酯），因吸食後會出現如喪屍般的抽搐、無法控制身體而得名，引發社會恐慌。然而，這款新興毒品的危害不僅於此，泌尿科醫師莊豐賓警告，它是「直接廢掉小老弟的定時炸彈」！不僅會讓睪固酮集體罷工導致不舉，最可怕的是會引發永久性的神經損傷，「就算射了，也毫無快感！」一旦受創，恐一輩子抬不起頭。

究竟什麼是「喪屍煙彈」？莊豐賓醫師在粉專發文解釋，「依托咪酯」本質上是一種醫療用的麻醉藥物，卻被不法分子非法添加進電子煙油中。由於取得方便且不需注射器具，導致在社會上嚴重氾濫。他指出，吸食者往往貪圖那吸一口後「30秒的輕飄飄感」，但藥效退得極快，導致使用者會不受控地一直補吸，讓毒素在體內瘋狂疊加。

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莊豐賓表示，吸入後人體會無法控制肌肉、思考、講話與意識，身體出現異常的痙攣與顫抖，「就像殭屍一樣」。這不僅是近期多起嚴重毒駕意外的肇因，長期下來還會引起焦躁、記憶力減退、掉髮，嚴重甚至會引發休克與呼吸衰竭。

對於男性而言，喪屍煙彈更會帶來毀滅性的「斷根3部曲」。莊豐賓一針見血地點出3大下半身警訊：首先是「性快感消失」，毒品會抑制中樞神經，直接損害腦部與神經系統；接著是「雄風崩壞」，喪屍煙彈會嚴重干擾內分泌，讓作為男性雄風泉源的睪固酮集體罷工，導致性慾衰退、整體表現變差。

「最嚴重的損傷，是就算射了，也完全不會有快感！」莊豐賓警告，這是喪屍煙彈帶來的終極懲罰。他強調，這些神經與性功能的損傷高機率是「永久性、不可逆」的，也就是說，未來就算成功戒毒，失去的性快感與勃起功能也很難再恢復正常。

此外，莊豐賓也提醒，喪屍煙彈防不勝防，就算自己不抽，走在路上不慎吸入二手菸也會受到影響。他呼籲大眾千萬別相信「只是電子煙、不會成癮」的鬼話，為了未來的幸福必須堅決向毒品說NO。