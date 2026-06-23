吃完2顆粽子突噴射吐血！男失血近2000毫升險死　醫揭致命原因

▲每到端午節，總有吃不完的粽子。（示意圖／記者洪巧藍攝）

文／CTWANT

端午節過後，不少民眾仍會享用粽子應景，但這項傳統美食對特定族群而言，卻可能暗藏致命危機。大陸浙江省海寧市近日就發生一起驚險案例，1名患有肝硬化的男子在食用2顆肉粽後，竟引發嚴重上消化道出血，短時間內噴射狀吐血並陷入休克，失血量接近2000毫升，經醫院緊急搶救後才撿回一命。

綜合陸媒報導，海寧康華醫院表示，事發當天清晨，患者被救護車緊急送醫。消化內科主任李金柳指出，患者到院前已吐出2次鮮血，情況十分危急，因此院方立即啟動急救綠色通道。不料醫護人員準備搶救時，患者又突然大量嘔血，一次吐出超過500毫升鮮血，現場滿是凝固血塊，情況怵目驚心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫護團隊透露，在搶救過程中患者又接連2次吐血，最終因失血過多陷入休克。經緊急輸血與治療後才逐漸穩定下來。隔天檢驗結果顯示，患者血紅素僅剩56g／L，遠低於成年男性正常值130g／L以上的標準，已屬重度失血性貧血。

李金柳表示，綜合評估患者失血量接近2000毫升，相當於成年人全身血液總量的近一半。一般人若一次失血超過400毫升，就可能出現頭暈、心悸及血壓下降等症狀，若患者送醫再晚一些，後果恐怕不堪設想。

至於導致大出血的原因，醫師指出，問題並非出在粽子本身，而是患者本來就患有肝硬化及門靜脈高壓。這類患者食道及胃底靜脈常因壓力升高而擴張變形，血管壁十分脆弱，一旦受到刺激便可能破裂出血。

醫師分析，肉粽中的糯米黏性高、不易消化，會在胃部停留較長時間並刺激胃酸分泌；大量胃酸加上糯米在胃內反覆摩擦，容易對脆弱的胃底靜脈造成傷害。此外，肝病患者普遍凝血功能較差，一旦血管破裂便難以自行止血，最終演變成大規模出血。

醫師提醒，患有肝硬化、食道靜脈曲張或嚴重胃病的民眾，應避免一次食用過多糯米類食品，包括粽子、麻糬及年糕等，以免增加消化道出血風險。若出現吐血、黑便、頭暈或意識不清等症狀，應立即就醫，把握黃金救治時間。

延伸閱讀

▸ 黃仲崑曬「北一女初戀」舊照憶當年結局 釣出愛妻霸氣回應

▸ 遲來36年！57歲婦受邀參加婚禮 到場才發現「新娘竟是我自己」

▸ 原始連結