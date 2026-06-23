每天喝維生素C發泡錠　醫示警：腎臟可能「蓋石頭」

▲醫師說，大量維生素C代謝後會產生「草酸」，當草酸在泌尿系統遇到鈣質，就可能會在你的腎臟裡蓋出一座座的「草酸鈣結石」。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪提醒，每天吞「抗氧化神藥」維生素C發泡錠？你的腎臟可能正在默默「蓋石頭」！花大錢買保健品，結果健康好處沒增加太多，還增加結石風險。

蘇信豪在臉書說，最近天氣變化大，診間常遇到患者說，「蘇醫師，我只要覺得快感冒，或是最近上班、運動完太累，就會趕快泡一顆高劑量維生素C發泡錠（一般一顆800-1000單位）來喝。」

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蘇信豪指出，大家都覺得維生素C是水溶性的，多吃頂多跟著尿液排掉，百益而無一害；但你知道嗎？人體的代謝機制，其實並不支援這種「吃到飽」的邏輯！今天他要來幫大家破解這個「越吃越健康」的迷思。

保鑣變流氓：促氧化效應

維生素C本來是保護細胞的抗氧化保鑣，但當劑量太高（超過每天2000毫克），它會倒戈變成破壞細胞的元凶。就像你為了安全雇了2000個保鑣，結果他們因為太擠，直接在你家客廳打起群架！

腎結石的隱形幫兇

大量維生素C代謝後會產生「草酸」，當草酸在泌尿系統遇到鈣質，就可能會在你的腎臟裡蓋出一座座的「草酸鈣結石」。花大錢買保健品，結果健康好處沒增加太多，還增加結石風險。

反彈性壞血病

如果你長期吃超高劑量，然後突然停用，身體會因為暫時「忘記」怎麼從正常飲食中吸收維生素C，反而引發牙齦出血、傷口癒合變慢的窘境。

蘇信豪強調，維生素C絕對是身體必需的好東西，但「多吃無益，剛好就好」，成人每日建議攝取量其實只要100毫克，安全上限是1000 毫克，從日常的芭樂、奇異果中攝取，其實就非常足夠了！別為了追求健康，反而讓泌尿系統承受不必要的負擔。