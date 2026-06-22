7旬婦打麻將突右半身癱瘓　聯新國際醫院87分鐘取栓救腦

▲林傳敏副主任呼籲一旦發現家人出現肢體無力、眼歪嘴斜症狀，務必爭取黃金就醫時間，降低腦中風傷害。（圖／聯新國際醫院提供）



記者楊淑媛／桃園報導

打麻將打到一半突然右半身癱瘓、無法言語，不是過度疲勞，而是心臟內潛藏的危機所致。一名70多歲婦人日前與友人打麻將時，突然出現右側肢體無力、口齒不清等症狀，緊急送往聯新國際醫院急診，經急診醫師金霍歌安排電腦斷層檢查，發現患者是急性缺血性腦中風。

由於患者送醫時無家屬陪同，身上沒有健保卡可即時確認病史及用藥情況，神經內科李振華醫師評估若冒然施打靜脈血栓溶解劑（tPA），可能增加出血風險，因此醫療團隊決定直接施行動脈內取栓術（IA）。

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神經內科副主任林傳敏表示，取栓手術於44分鐘內完成鼠蹊部穿刺，透過抽吸導管搭配取栓支架，成功取出長達1公分的血栓。從病人到院至完成穿刺（Door-to-Puncture, DTP）僅耗時87分鐘，符合國際建議90分鐘內的治療標準。

術後在復健科及中醫針灸團隊整合照護下，患者語言及肢體功能恢復良好，並保有獨立生活能力。林傳敏醫師指出內頸動脈是大腦最重要的供血幹道之一，負責供應約三分之二腦組織的血流，其中左側內頸動脈更與語言功能及右側肢體運動密切相關。一旦發生阻塞，患者可能迅速出現失語、偏癱，甚至意識改變等嚴重神經功能缺損。

▲左圖紅色箭頭處為內頸動脈栓塞處，右圖為取栓後恢復血流。。（圖／聯新國際醫院提供）

進一步追查病因後發現，患者罹患心房震顫。心房震顫是造成心因性腦中風的重要原因之一。心房震顫病人，血液容易在左心房、左心耳形成血栓，一旦血栓跑到腦部，供應腦部的血管就如同灌溉水道遭巨石堵塞，下游腦細胞因缺血而受損或死亡，導致突發性偏癱、失語等中風症狀。

把握黃金治療時間 壞死的腦細胞無法再生

心律不整最危險之處在於經常沒有明顯症狀。許多患者平時毫無不適，卻可能在不知不覺中埋下中風風險。與其等到血栓堵塞血管後才緊急搶救，不如平時定期追蹤、控制三高、維持規律運動及接受心血管檢查，才能及早發現問題。

林傳敏醫師呼籲，高齡族群、三高患者及心血管疾病高風險族群，應定期接受心電圖檢查，避免讓潛在的心律不整成為危害大腦健康的「隱形炸彈」。

「時間就是大腦，壞死的腦細胞無法再生。」林傳敏強調，腦中風治療的關鍵在於及早辨識、及早送醫。民眾應牢記「G-FAST」中風辨識口訣，一旦發現家人或長輩出現單側肢體無力、嘴角歪斜、說話不清等急性症狀，應立即記錄發病時間並撥打119送醫，把握黃金治療時間，提升腦功能恢復機會。