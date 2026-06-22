連假重2公斤超焦慮！醫揭3情況「假性發胖」：不一定是脂肪

▲端午連假吃粽子、聚餐，回來不少人感覺褲子變緊、肚子變凸、臉還微微浮腫。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

端午節應景吃粽子，然而連假剛結束，不少人回到家站上體重計大驚「怎麼才三天就胖兩公斤？」，醫師指出，多數人在連假期間增加的體重，其實很大一部分並不是脂肪，更可能是水分滯留，肝醣儲存增加或腸胃內容物堆積所造成的暫時性變化，建議不要用極端方式急著降低體重，應該先讓身體回到正常的節奏，通常在數天到一週內有機會恢復。

美兆健康管理機構新陳代謝科醫師林素菁指出，人體每增加1公斤脂肪，大約需要累積7700大卡的熱量盈餘。如果真的要在短短三天內增加2公斤脂肪，理論上需額外攝取超過15000大卡的熱量，也因此多數人在連假期間增加的體重，其實很大一部分並不是脂肪。

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林素菁進一步解釋，端午節期間會攝取較多高鹽、高油、高澱粉食物，再加上活動量下降、睡眠時間改變，身體自然容易出現波動，導致端午節後最常見的三種「假性發胖」：

第一種：高鈉飲食造成水腫

「常有連假後第一直覺變腫，往往與水分滯留有關。」粽子本身的糯米、內餡與沾醬，會讓鈉含量明顯增加。當身體攝取過多鈉離子，會傾向保留更多水分來維持平衡，就容易出現臉腫、手腫、小腿腫等現象。

第二種：肝醣增加帶來的體重上升

身體儲存碳水化合物時，同時也會攜帶大量水分。當粽子、甜點、飲料等各類澱粉攝取增加，肝醣儲存量也可能隨之提高。每增加1克肝醣，約會伴隨3~4克水分儲存，也可能造成體重明顯上升。

第三種：腸胃還沒消化完

連假期間，進食頻率增加、時間拉長，加上蔬菜攝取不足與作息改變，容易會出現排便不順、脹氣或消化變慢的情況。這些尚未排出的食物與腸胃內容物，也會反映在體重變化之上。

林素菁笑說，有些人體重增加，其實只是身體還沒把連假吃進去的東西處理完，也提醒極端減重，體重或許下降很快，但減掉的未必是脂肪。應該先讓身體回到正常的節奏，包括恢復作息、增加飲水量、均衡飲食與規律運動，通常在數天到一週內，部分因水分與腸胃內容物造成的體重增加，就有機會回復。

比起連假後短暫的體重波動，更值得關注的是平時累積的代謝問題。林素菁也提到，不只是某一餐、某一次假期失控就影響健康，而是長期累積的代謝狀態。例如腰圍逐年變大、體脂率上升、血糖異常、內臟脂肪持續增加，這些指標才是真正影響健康的重要訊號。

林素菁提醒，長期飽受體重困擾、明明飲食控制與運動習慣良好，卻仍難以維持理想體態者，也可透過肥胖基因檢測，進一步了解自身代謝特性、脂肪儲存傾向與體重管理風險，作為後續飲食、運動與健康管理規劃的重要參考依據。