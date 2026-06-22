針孔偷拍列「紅線」！醫療機構新版隱私指引最快8月上路

▲衛福部醫事司司長劉越萍，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內多家醫美集團、診所安裝針孔偷拍事件連爆，衛福部決定修正「醫療機構醫療隱私維護規範」。衛福部醫事司司長劉越萍今（22）日表示，先前達成4點共識，目前剩下「低度隱私空間是否每次都要簽署同意書、資料管理如何規範」等內容還需進一步研議，最快7月中就會有草案，順利的話8月就可以公布上路。

根據衛福部日前與醫師公會全聯會、各層級醫院協會、基層診所、美容醫學及地方衛生局等開會，為醫療院所隱私規範進行討論，已經達成4大共識，包含：

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醫療機構禁止使用密錄設備，偽裝偵煙式的攝影機、隱藏式攝影機都是違法；醫療機構公共空間可以架設固定式錄影設備；醫療診療場域低度隱私空間，經同意後可錄影；醫療診療場域高度隱私空間嚴格禁止錄影，但如果是教學目的可以例外拍攝局部畫面，需告知病人並取得書面同意。

劉越萍今日說明最新進度，衛福部日前已再邀請醫界、專家召開研討會，針對醫界仍有疑慮的涉及個資法、刑法等相關規定進行討論，與會者共識度很高， 針孔就是不能碰觸的「紅線」，現在聚焦的不再是能不能拍的問題，而是如何管理的問題。

劉越萍指出，討論過程中，比較多代表提出困擾是「低度隱私的情況，是不是有機會不用每一次都簽同意書」，因為在診間每一次都要詢問病人、取得同意，醫界認為這樣的程序可能比較繁瑣，希望在符合法規前提下，讓醫療流程更順暢。

劉越萍表示，也有基層代表提到，如果適度錄影，對於醫療暴力防治，也可能是一種權益保障；此外，針對資料管理也涉及資安問題，新的指引也會把規範加進去，針對機構負責人課以責任，這幾項都在研議當中。

劉越萍說，衛福部規劃，最快7月中可以公布升級過後的「醫療機構醫療隱私維護規範」草案，由於是行政指引，只要有共識，8月就可以正式上路。

另外，有民意代表揭露，偷拍被停業的醫美連鎖診所買下其他診所、解聘舊員工，讓原本員工「借殼」原地復活。對此，劉越萍回應，只要是合法的醫療機構就可以提供相關服務，衛福部也會請地方衛生局加強查緝；如果涉及非法解雇屬於勞資爭議，非衛福部的主管。