戳水泡根本「自毀防護罩」！專家揭3處理法：破了那層皮別撕

▲水泡是一間無塵密室，戳破等於自拆「天然防護罩」。（示意圖／讀者授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

穿新鞋磨破腳皮或不小心燙傷，導致皮膚冒出水泡時，不少人會「手癢」拿根針把它戳破，以為把水擠出來能好得更快。但消防粉專「消防神主牌」對此示警，這個看似無害的動作，風險其實大得超乎想像！若不慎讓細菌入侵，恐引發蜂窩性組織炎，最嚴重還會惡化為威脅生命的敗血症，「等於親手撕掉身體的天然防護罩」。

「水泡，其實是身體幫你做的一件很聰明的事。」粉專發文指出，當皮膚因為摩擦或燙傷導致表皮層分離、組織液滲出積聚時，這個充滿液體的結構絕對不是身體出錯，而是主動築起的一道屏障。這層表皮能將底下正在修復的真皮層與外界細菌、灰塵完全隔絕，打造出一個無菌、濕潤且穩定的「修復密室」。

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許多人嫌棄水泡裡的水看起來髒髒的，但粉專解釋，那些組織液其實富含修復組織的養分和免疫細胞，「它不是廢物，是修復材料」。如果拿針戳破它，就等於讓底下的傷口直接暴露在外界危險中。尤其一般人家裡的針和雙手很少是完全無菌的，戳破的瞬間，細菌可能就跟著針尖鑽了進去。

▲消防粉專示警水泡別戳破！恐讓細菌竄入。（示意圖／記者李佳蓉攝）

一旦細菌入侵，後果不堪設想。粉專警告，感染輕則局部紅腫疼痛，重則引發蜂窩性組織炎，細菌深入皮下組織與脂肪層，出現大範圍紅腫、發熱、劇痛，嚴重者需住院施打抗生素；若感染未被控制住，更極端的情況甚至會擴散成敗血症。原本只是個小水泡，卻因為一時貪快戳破，最後變成要住院吊點滴，痛苦程度遠超乎想像。

針對水泡的正確處理方式，粉專也給出「3大處置原則」：

1. 完整沒破：千萬別主動弄破它！讓身體花幾天到1～2週的時間，自然把組織液吸收掉。期間可用乾淨紗布或透氣水泡貼覆蓋保護，減少摩擦。若是腳底長水泡，建議穿寬鬆一點的鞋子來減少擠壓。

2. 已經破了：絕對不要把那層死皮撕掉！請用生理食鹽水或乾淨的水清潔傷口，再用紗布或敷料覆蓋，讓殘留的表皮繼續完成保護任務，直到新皮膚長好。

3. 出現異常感染：若水泡範圍很大、異常疼痛，甚至已經出現紅腫熱痛、化膿或發燒等感染徵兆，請立刻就醫。交由專業人員用無菌器械評估與引流，千萬別再拿家裡沾滿細菌的針亂戳。

「那個你覺得『比較快好』的戳破動作，其實是在拆掉身體幫你蓋好的第一層防護。」粉專最後也提醒，管住手、讓身體自己修復，通常才是真正好得快、也最不痛的方式。