奈國女童出生沒肛門　來台經北醫重建治療終可正常排便

▲無肛症病童Miracle（前排左二）和媽媽Jennife（前排中）來台治療後獲新生。（圖／北醫附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

愛無國界，台灣醫療跨越半個地球寫佳話。來自奈及利亞的7歲女童Miracle罹患先天性無肛症，出生後無法正常排便，只能靠腸造口維持生命。她的母親變賣家產籌措旅費，帶著她抵台就醫；在北醫附醫團隊歷時4個月治療下，Miracle完成肛門及腸道重建手術，如今可正常進食、排泄，重拾健康成長的機會。

北醫附醫指出，Miracle出生後受限於當地醫療資源，始終未能接受完整重建手術，只能依賴暫時性腸造口生活，且礙於經濟困難，家人多年來買不起專用造口袋，起初以尿布覆蓋傷口，後來改用繃帶反覆清洗使用，也因此影響她的發育，身高及體重均落後同齡兒童，且腹部明顯隆起，從小便飽受異樣眼光。

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透過台灣義診團隊，Miracle母親Jennifer得知北醫附醫有能力替女兒治療，於是變賣家中僅有財產，籌得前往機場的車資，歷經超過15小時車程抵達機場後，再搭機飛越半個地球來台，旅途中還得在狹小機艙廁所內替Miracle更換包覆傷口的繃帶，過程艱辛，但從未放棄希望。

在母女抵台前，北醫附醫已由外科部副部長暨小兒外科主任黃富煥領軍，整合小兒重症、護理、放射科及國際醫療中心等跨專科團隊，提前規劃治療策略；黃表示，無肛症病人若未建立正常排便通道，不僅影響營養吸收與生長，亦恐反覆感染，部分患者甚至合併泌尿生殖系統異常，故術前必須完整評估。

針對Miracle，北醫附醫團隊歷時4個月分2階段完成治療，先進行肛門成形手術，建立起正常的排便通道，再完成腸道重建及腸造口關閉手術，逐步恢復消化道功能，也為孩子未來健康成長奠定基礎。

經治療後，現在的Miracle能正常進食、排便，不僅體重穩定增加，精神及食慾亦明顯改善。Jennifer說，看到女兒分享終於能像其他小朋友一樣上廁所，讓她覺得有如電影情節成真，希望孩子回鄉後可重返校園，朝成為醫師的夢想邁進。