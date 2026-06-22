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柯文哲拋安樂死議題　衛福部：不研議合法化、加強長照安寧銜接

記者邱俊吉／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨公開一名台灣患者赴瑞士接受安樂死的故事，引起各界討論。衛福部強調，台灣並未朝安樂死合法化方向研議，後續重點將放在檢視安寧緩和醫療、病人自主及長照制度是否仍有不足，並評估相關法規及政策銜接能否更趨完善。

▲▼柯文哲曝罕病弟赴瑞士安樂死前對談　盼政府提解方：別都推給人民。（圖／翻攝自youtube）

▲柯文哲公開罕病患者赴瑞士安樂死前對談畫面。（圖／翻攝自YouTube）

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柯文哲昨公開影片，內容有關台南一對罹患遺傳性神經疾病姊弟的故事，其中48歲的弟弟因病情持續惡化，雙腿萎縮，生活高度依賴照護，考量自身及家人長年承受的照顧壓力，今年5月已赴瑞士接受安樂死。柯認為，個案凸顯的不只是安樂死議題，也反映現行長照支持系統是否足以承接重症患者需求。

對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，安樂死是透過結束生命解除痛苦，但台灣推動的安寧緩和醫療，則是透過醫療及照護措施減輕病人痛苦，本質不同，而政府立場目前也沒有改變，因為安樂死無法真正解決問題，政策重點將會是提升安寧緩和照護的品質與可近性。

劉越萍指出，她僅從報導得知相關事件，不清楚當事人及家屬罹患何種疾病，故無法就個案狀況有進一步評論，但從事件來看，更值得討論的是現行安寧緩和、病人自主及長照制度是否仍有不足，以及能否提供更完整支持。

此外，劉越萍說，未來若檢討制度，方向將聚焦於安寧緩和醫療、病人自主及長照服務如何更緊密銜接，包括生活照顧、症狀控制、疼痛緩解及照顧者支持等面向，而非討論安樂死合法化。

對於赴瑞士安樂死個案的家屬後續協助，劉越萍則說，衛福部將請主管罕見疾病業務的國健署了解相關情形，也會請長照司確認家屬目前的照顧服務狀況，並從制度面進行跨單位檢視，作為後續政策精進參考。

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