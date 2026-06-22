男嗑生蠔隔天洗腎！醫示警5類人小心「海洋弧菌」：我不吃生的

▲男子嗑完生蠔後因感染海洋弧菌，隔天送進ICU緊急洗腎。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

和親友聚餐大啖海鮮，竟差點賠上性命！一名50歲男子吃完生蠔後，隔天一早突然發燒，到了晚上病情急轉直下，被送往急診時血壓狂掉、甚至意識模糊。經檢查才發現，原來他本身患有糖尿病，因吃下生食感染「創傷弧菌（海洋弧菌）」，最終引發嚴重敗血性休克合併急性腎衰竭，被緊急推進加護病房洗腎搶救。

新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿近日在個人社群平台Threads分享這起驚險個案。他指出，「創傷弧菌」是藏在海水裡的細菌，對一般健康的人來說，頂多是引發腸胃炎；但對於患有肝硬化、慢性腎病、糖尿病、癌症或免疫力不佳的高風險族群而言，卻是致命威脅。

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這類細菌的發病特性就是「快、狠、準」，張璨璿警告，從細菌鑽進血液裡到引發全身敗血性休克，有時候甚至不到24小時。他也透露自己其實「不吃生的」，因為在臨床上看過太多心碎畫面，「真的遇到的話，家屬在加護病房外的那種無力感，我都還記得」。

想要避開致命危機，不只是少吃生吞牡蠣、生魚片或蝦蟹。張璨璿提醒，如果手上有傷口還跑去海邊玩，甚至只是在廚房裡清洗海鮮，細菌都有機會直接從傷口鑽進血液裡。為此，他給出3個保命建議：

1. 徹底熟食：只要海鮮沒有全熟，高風險族群就別碰。

2. 保護傷口：手上有傷口就別碰海水；若必須親手處理海鮮，務必戴上手套。

3. 顧好根本：管好自身的血糖與肝、腎功能，才是對健康最強大的保護罩。

這篇貼文也引發網友對生食安全的討論，有人好奇發問：「如果常吃生魚片，是不是要定期吃驅蟲藥？」張璨璿對此回應，比起定期吃藥，更重要的是挑選信譽良好、注重衛生的餐廳，避免食用來源不明的生食。他也提醒，如果最近頻繁吃生食，隨後出現莫名的慢性腹痛或排便習慣改變，建議直接到門診安排檢查。

此外，許多人對高級日本料理店的食材往往缺乏戒心，以為海膽不是帶殼海鮮、看起來很乾淨就放鬆警惕。張璨璿強調，其實只要是生食、沒有經過高溫烹煮，裡頭暗藏的細菌和毒素對人體腸胃和免疫系統來說都是硬仗。雖然現代法規和大型餐廳都有嚴格規定，生魚片必須經過極低溫冷凍，這個過程已經能殺死絕大多數的寄生蟲，但他仍語重心長地勸告民眾：「生食還是少吃為妙」。