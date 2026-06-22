跟騷保護令平均要等35天　衛福部曝「私生飯」失控4警訊

▲刺傷汶汶的許嫌移送士檢，情緒激動。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱俊吉／台北報導

啦啦隊女孩汶汶日前遭狂熱支持者持刀攻擊，引發社會關注跟蹤騷擾及粉絲文化失控風險。衛福部稱，單純追星或經常到場支持偶像不是問題，但若逐漸分不清現實與想像界線，甚至認為自己有權決定偶像行為，或因此忽略工作、學業與人際關係，就應提高警覺，親友也可及早介入關心，避免憾事發生。

根據監察院去年調查，《跟蹤騷擾防制法》上路後，截至2025年6月底，全台受理9056件跟騷案件，被害人88%為女性，但實務上仍有警察拒絕受理報案、專業訓練不足及被害人保護不周等問題，其中警方核發書面告誡平均需11.9天，法院核發跟騷保護令平均需34.98天，遠高於家暴緊急保護令平均2.08小時。

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此外，《跟騷法》上路逾3年至去年6月，法院僅核發4件治療性處遇保護令，真正完成治療者更只有1件，監察院已要求相關部會檢討改善。

除了保護令等司法機制外，衛福部認為，「私生飯」的親友若能及早察覺異常徵兆，對於保護受害者可能更有幫助。心理健康司司長陳柏熹表示，若一個人愈來愈無法區分現實與想像，甚至認為自己「擁有」愛慕對象，或要求對方照自己的想法行事，代表界線已逐漸模糊，風險也會提高。

陳柏熹指出，每場球賽都到場支持偶像不是問題，但若經濟能力有限，卻將超過9成的金錢投入追星活動，甚至連原本該做的事情都不顧，相對就比較危險；若發現親友出現類似狀況，可先透過陪伴、傾聽與支持，協助對方把重心拉回現實生活，增加工作、學習及人際互動等活動。

此外，陳柏熹說，若當事人已明顯無法抽離，甚至影響日常功能，則應考慮尋求專業協助，但不建議直接強硬禁止追星，因為這類個案往往需要循序漸進化解，「很多事不能一下子就要人改變原本的思考習慣」，否則未必有效。

至於外界關注此次事件疑與遭封鎖有關，陳柏熹認為，這類情緒累積通常都有前兆，不太可能突然發生，相關單位及周遭親友若能在前端發現狂熱行為並及早介入，將有助降低風險。