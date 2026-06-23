黃仁勳也愛！番茄「南部隱藏吃法」醫讚抗老抗發炎：不是亂配

▲番茄切盤沾薑末醬油，是南部人特有吃法。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

AI教父黃仁勳每次來台總會掀起美食旋風，除了夜市小吃，「薑汁番茄」更成為他回台必嚐的懷念美食。這道以切片番茄沾取薑末、醬油膏的南部獨特吃法，讓減重醫師蕭捷健也大讚是強大的抗老組合！從營養學的多元視角來看，番茄的茄紅素與薑的抗發炎成分強強聯手，不僅能對外抵禦自由基傷害，還能對內修復發炎細胞，吃下肚宛如替身體「延長保固」。

蕭捷健醫師在粉專發文表示，身為道地南部孩子，吃番茄必配薑汁醬油，他更打趣稱這道料理是高級的「番茄刺身」。他強調「番茄和薑不是隨便亂配」，因為身體每天都會產生不穩定的自由基，這些分子會攻擊細胞，讓人加速老化、引發慢性病，就像每天狂傳不穩定投資簡訊的朋友，讓人天天焦慮、本金愈來愈少。

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為了對抗老化與發炎，這道南部小吃帶來意想不到的好處。蕭捷健指出，番茄能提供滿滿的「茄紅素（lycopene）」，擅長掃除氧化壓力；而薑則富含「薑辣素（gingerols）」與「薑烯酚（shogaols）」，能有效調節發炎反應。醫師形容，前者負責在外擋子彈，後者則負責對內補強基礎建設。

針對單一食材的益處，蕭捷健進一步說明，番茄的茄紅素具備卓越的抗氧化力，對心血管、攝護腺有潛在的保護作用。有趣的是，研究顯示連續10～12週每天攝取約16毫克茄紅素（如番茄糊），能降低皮膚面對紫外線（UV）時的泛紅反應，等於從體內多穿了一件薄外套，堪稱「吃的防曬油」。

沾醬中的靈魂「薑」也功不可沒。蕭捷健表示，薑醇與薑烯酚是天然抗發炎成分，能調節體內NF-κB、COX-2等路徑，有效減輕身體的發炎反應。這對於緩解關節不適、肌肉痠痛，甚至促進消化道健康都有幫助。

除了當作抗老點心，番茄更是控糖與解饞的好幫手。蕭捷健透露，自己的冰箱裡永遠備有大番茄，沒時間炒菜時，飯前先吃2顆補充纖維再吃澱粉，有助於穩定血糖並吸附食物油脂。即使在低碳日或睡前嘴饞，吃番茄也能帶來極大滿足感。他強調，許多人仰賴塗抹精華液保養，但他更傾向「吃食物當保養品」，從日常飲食中落實抗老。