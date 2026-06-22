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自殺仍列名十大死因　衛福部憂「詐騙受害釀悲劇」找銀行聯防

▲▼有民眾誤信投資詐騙，被騙走5千萬報警，警方埋伏逮2人。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲近年詐騙及債務問題衍生的心理健康風險。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

詐騙案件頻傳，不少被害人除了承受財務損失，也面臨沉重心理壓力。衛福部心理健康司表示，已與金管會合作，透過金融機構協助民眾接觸心理健康資源，若第一線人員發現民眾因詐騙或債務問題出現心理危機，也可及早轉介，希望在事件發生初期就提供支持。

衛福部今公布2025年國人十大死因統計，其中自殺整體死亡人數雖較前一年下降，但在全國十大死因中仍排名第10。

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心理司司長陳柏熹說，衛福部已持續針對不同年齡層強化心理健康支持與自殺防治措施，15至24歲族群自殺死亡趨勢已下降；在高齡族群方面，65歲以上長者自殺死亡率已連續3年下降，老人憂鬱篩檢情形也持續上升。

針對近年詐騙及債務問題衍生的心理健康風險，陳柏熹表示，去年幾起重大社會事件後，衛福部便開始與金管會建立聯繫，討論金融體系如何協助轉介有需求民眾，目前已先讓金融機構從業人員了解可運用的心理健康資源與轉介管道，並在銀行等營業場所張貼相關海報與資訊，方便民眾取得求助資源。

陳柏熹指出，目前尚未針對金融從業人員全面辦理專門訓練，主要考量人力負荷，但會先從提高第一線人員敏感度做起；若遇到疑似因詐騙、債務等事件而承受巨大壓力的個案，可協助轉介相關資源，盼降低後續心理危機及自殺風險。

陳柏熹強調，自殺防治需要跨部會及全民共同參與，近期除與教育部合作強化校園支持系統外，也呼籲民眾發揮守門人角色，落實「一問、二應、三轉介」，主動關心身邊親友，協助需要幫助的人及早獲得協助。

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關鍵字： 標籤:心理健康 自殺防治 詐騙風險 金融機構 守門人角色

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