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國人十大死因「癌症連44年居榜首」　肺癌死亡率逆勢升高

▲▼ 死因 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲衛福部今公布2025年十大死因。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部今公布去年國人十大死因，可發現死亡人數持續下降，癌症、心臟疾病及肺炎仍穩居十大死因前3名。統計顯示，去年死亡人數19萬9576人，較2024年減少1807人、下降0.9%；死亡率每10萬人口854.7人，下降0.6%，顯示整體死亡風險持續降低，受矚目的COVID-19死亡排名更由前一年第14降至第19。

根據衛福部公布，2025年十大死因依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病，以及自殺。癌症已經是連續第44年居榜首。

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▲▼衛福部公布十大死因。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布十大死因以及癌症別。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布十大死因。（圖／衛福部提供）

與2024年相比，去年十大死因中有6項死亡人數、死亡率及標準化死亡率均同步下降，包括心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病及自殺，僅腎炎、腎病症候群及腎病變呈現上升趨勢。

癌症仍是國人頭號死因，去年共造成5萬4838人死亡，死亡率為每10萬人口234.9人，標準化死亡率為每10萬人口111.5人，較2024年的113.3人略降。

十大癌症死因則依序為肺癌、肝癌、結直腸癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌及卵巢癌，其中肺癌、胰臟癌及卵巢癌的標準化死亡率較前一年上升，其餘癌症則下降。

值得注意的是，在目前已有篩檢工具的癌症中，女性乳癌、口腔癌及胃癌標準化死亡率均較2024年下降，結直腸癌持平，肺癌及子宮頸癌則呈上升趨勢，顯示部分癌症防治成果已有進展，但肺癌防治仍面臨挑戰。

▲▼衛福部公布十大死因。（圖／衛福部提供）

▲衛福部公布十大死因。（圖／衛福部提供）

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關鍵字： 十大死因 癌症防治 死亡率下降 衛福部統計 COVID-19

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