肚子肥肉狂產發炎物！醫揭「微瘦5%自救」：效果直逼強效藥

▲肚子上的那圈肥油是座「發炎工廠」，不斷製造發炎物質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

肚子上的一層層肥肉，不只是體重計上的數字，更是一座全天候運轉的「發炎工廠」！復健科醫師王思恒示警，脂肪其實是活生生的發炎源頭，不斷製造發炎物質，與糖尿病、心臟病甚至癌症等慢性病息息相關。研究更發現，只要減掉體重的5～7%，抗發炎效果就相當於吃下一整年強效降膽固醇藥的2/3，堪稱世上最便宜且強效的抗發炎處方箋。

不少人以為脂肪只是身體儲存能量的無害倉庫，對此，王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文打破迷思。他表示，醫學界發現脂肪會主動製造壞的發炎物質，同時將保護身體的好物質消耗殆盡。當免疫細胞介入瞎攪和後，整層肥肉就變成「慢性發炎基地」，進而成為糖尿病、心臟病、失智症、癌症及憂鬱症等健康危機的根源。換言之，每減掉1公斤脂肪，就等於在一磚一瓦地拆除這座發炎工廠。

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除了吃藥，減重的抗發炎效果究竟有多驚人？王思恒攤開頂尖科學研究的數據對決指出，服用強效降膽固醇藥（Statin）一年，約可讓發炎指標下降37%；但如果認真控制飲食並減重6個月，發炎指標平均就能降25%。

「只要成功減掉體重的5～7%（以70公斤為例，約瘦下3.5～5公斤），拿到的抗發炎效果就直接打平『吃一整年強效藥物的2/3』！」王思恒補充，若能進一步減去10%的體重，發炎降幅幾乎能與吃藥平起平坐。更棒的是，減重帶來的「全方位大禮包」還包含降血壓、降血糖、降三酸甘油酯及改善睡眠呼吸中止症，這些都是單靠降膽固醇藥物無法達成的。

不需要給自己太大的壓力，其實「微瘦」就很有感。王思恒解釋，只要減去5～7%體重，發炎指標就會開始下滑，糖尿病前期的風險也會顯著降低；若瘦下7～10%，發炎指標更有機會從高風險區直接降至相對安全的中風險區。日常中也別忘了控管腰圍，男性應保持在90公分以下，女性則維持在80公分以下。

不過，王思恒也提醒，這項觀念「絕對不是叫你把降膽固醇藥丟掉」。如果是高風險族群或已有心血管疾病的患者，務必乖乖遵循醫囑服藥，千萬不可自行停藥；減重應被視為「超強輔助」，兩者雙管齊下才能達到相輔相成的最佳效果。脂肪是會不斷釋放毒素的活組織，今天少吃兩口、多動一下，身體就能少承受一點發炎的火燒。