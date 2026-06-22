他下面潰瘍！妻氣瘋喊「亂搞染性病」鬧離婚　醫一看藥袋秒懂

▲男子下體潰瘍破皮，妻子一口咬定「亂搞染性病」鬧離婚。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名50多歲阿伯日前滿臉委屈地走進診間，主訴生殖器破皮潰瘍。因為這難以啟齒的症狀，太太一口咬定他在外面亂搞染上性病，氣得天天吵著要離婚，連孩子們都不理他。阿伯向醫師無奈喊冤：「我明明就沒有啊！」泌尿科醫師李嘉文看了傷口後，請他把家裡的藥全帶來，一查果然揪出導致這場家庭革命的元凶。

泌尿科診所院長李嘉文在臉書PO文分享，他當時看了阿伯的傷口心裡就有底，接著查閱健保雲端病歷，並請患者把家中正在服用的西藥與營養品全數帶過來。仔細比對後，果然發現一款因為感冒而開立的止痛藥就是罪魁禍首。醫師立刻要求他停藥，並開立口服抗過敏藥與外用藥膏。才過幾天，阿伯就激動地回診道謝，直呼「下面完全好了！」

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▲固定性藥物疹發作於其他部位之照片。（圖／李嘉文醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

李嘉文解釋，阿伯罹患的其實是「固定性藥物疹」，屬於較為嚴重的藥物過敏。當吃下特定止痛藥、抗生素或成分不明的草藥補品後，過敏反應偏偏喜歡「點名」在生殖器或嘴唇發作。一開始可能只是暗紅色斑塊，嚴重時就會起水泡、破皮潰瘍。最特別的是，若下次又吃到同一款藥，過敏就會在「同一個老地方」再次發作。

「私密處潰瘍破皮，真的不一定就是性病！」李嘉文強調，很多時候只是身體在對藥物抗議。他提醒民眾，出現相關症狀千萬別因為覺得丟臉而不敢就醫，找泌尿科醫師檢查最快；也千萬別亂擦成分不明的藥膏，否則傷口反而會更爛。就醫時記得帶上平時吃的藥或保健食品，才能幫助醫師精準揪出元凶。

此外，私密處突然長出水泡或凹洞，許多人會羞於啟齒，但李嘉文表示，生殖器潰瘍在泌尿科門診相當常見，只要對症下藥都能治癒。他也針對常見的潰瘍進行衛教，主要可分為「會痛」與「不會痛」2大類：

1. 碰到就痛、有灼熱感（常見原因：生殖器皰疹）

若發現私密處有群聚的小水泡，破掉後變成淺淺的破皮，且伴隨強烈刺痛或灼熱感，通常是「生殖器皰疹」。這就像長在下半身的唇皰疹，常由單純皰疹病毒1型引起（可能因口交傳染），也可能是2型引起。病毒容易在免疫力低下、熬夜或壓力大時復發，但透過口服抗病毒藥物可迅速減輕疼痛並加速癒合，只要生活作息正常，就能與病毒和平共處。

2. 明明有破洞，卻「完全不會痛」（常見原因：早期梅毒）

若私密處出現邊緣微凸、底部乾淨的圓形破皮，但「壓了完全不會痛」，請務必提高警覺！這極有可能是早期梅毒的「硬性下疳」。這種不痛的潰瘍即使不擦藥，也會在幾週後自行消失，常讓人誤以為痊癒，但細菌其實已悄悄進入血液，準備引發全身紅疹的二期梅毒。此時務必配合醫師進行抽血檢查，只要及早發現，透過抗生素治療是可以完全治癒的。