捨不得丟隔夜菜！女「一痛竟腸癌4期」　醫見2習慣嘆：把病省出來

▲婦人為省錢常吃隔夜菜、不做健檢，某日劇烈腹痛就醫才知「已是大腸癌第4期」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我沒想到會這麼嚴重，我只是想省一點點錢…。」一句懊悔的哭訴，道出許多臨床患者的痛！一名52歲婦人平時極度省吃儉用，秉持著「吃隔夜菜、沒病痛不用健檢」的原則，直到某天腹痛送醫，才驚覺已是大腸癌第4期。對此，在臨床第一線耕耘30年的醫師廖繼鼎示警，很多人以為的精打細算，其實「正在一點一點把癌症省出來」。

血液腫瘤科醫師廖繼鼎在粉專發文指出，吃隔夜菜、買特價食品是52歲阿娟的日常，總認為只要食物沒壞就能下肚；面對健檢費用，她更覺得是筆多餘的開銷，深信身體沒不舒服就不需要做。沒想到某次突發性的劇烈腹痛、狂冒冷汗，伴隨近期不明原因的消瘦，讓她被緊急送往急診。檢查結果竟是大腸癌第4期，且癌細胞已轉移至肝臟。

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廖繼鼎感嘆，在臨床中，真的遇過太多「為了省錢而錯過黃金治療時間」的個案。他在YouTube分享衛教資訊時指出，許多人為了省幾十塊錢買便宜的油炸便當，或是把過期的豆腐拿來煮湯、頻繁吃剩菜剩飯。他強調，冰箱雖然能延長保存期，但無法完全阻止細菌生長；尤其是綠葉蔬菜，隔夜後可能會產生較多的亞硝酸鹽，長期食用同樣會增加消化道罹癌的風險。

廖繼鼎進一步點出，過去就曾有一家三口相繼罹患胃腸道癌症，經醫師評估分析，致病元凶極有可能與全家「長期吃剩菜剩飯」的習慣脫不了關係，並強調：「這絕對不是危言聳聽！」

除了飲食地雷，另一個最致命的錯誤省錢法，就是「逃避健康檢查」。廖繼鼎直言，許多年輕人自認身體硬朗，或抱持著「不做檢查就沒事，一檢查就有事」的鴕鳥心態。然而，多數癌症在早期根本沒有任何症狀，等到身體發出警訊、感到不適時，往往已發展至中晚期，錯過最佳的治療時機。

「這筆帳怎麼算都不划算啊！」廖繼鼎語重心長地說，早期癌症治療相對簡單、費用也較低，一旦拖到晚期，不僅治療難度大幅增加，費用更是成倍數成長。一年幾千塊的健檢費，對比未來動輒數十萬甚至數百萬的龐大醫療開銷與身心痛苦，孰輕孰重一目了然。