汶汶遭狂粉割頸　醫示警傷到「頸動脈」恐數分鐘內休克喪命

▲「汶汶阿伯」移送士檢。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙于婷／台北報導

中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭52歲許姓男子「汶汶阿伯」割頸攻擊，引發關注，緊急送往馬偕醫院治療，所幸並無生命危險。對此，急診醫師表示，若傷到頸動脈致死率極高，幾分鐘內就會失血過多，可能會發生低血容性休克，最終可能導致OHCA。

狂粉「汶汶阿北」許嫌疑似因遭到封鎖，憤而持刀朝中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」頸部揮砍，全案曝光後引發社會輿論譁然，除了汶汶以外，有四人因此受傷送醫。馬偕醫院表示，基於病人隱私，無法透露相關狀況。

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台大醫院金山分院急診主任劉立仁指出，動脈血壓都很高，一旦發生割傷或砍傷意外，出血量通常會用「噴泉」來形容，除了立即叫救護車之外，在案發現場一定要先想辦法各種加壓止血，但若發生在頸部，現場緊急處理上的確會比較麻煩，不像手、腳可以綁止血帶，而頸部有氣管、食道、神經等重要結構，如果不慎傷到重要神經，可能會留下講話、吞嚥問題等後遺症。

全案經初步偵訊後，許嫌今（21日）下午移送士林地檢署，但過程中許嫌情緒十分激動，不斷喊著「他們要為此負責、他們終生也逃不了良心的譴責」、「汶汶逼我這樣做」，還一度以雙手抵住車門上緣、拒絕上警車，最終在警方協助下，才順利上車移送，目前依殺人未遂罪聲請羈押。