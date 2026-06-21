汶汶遭狂粉攻擊　醫揭「4大危險特質」：把偶像當情感寄託

▲「汶汶阿伯」移送士檢，情緒激動。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙于婷／台北報導

中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭52歲許姓男子「汶汶阿伯」攻擊一案，引發外界對「瘋狂粉絲」與跟騷風險的關注。精神科醫師指出，這類人可能有「依附關係異常」、「邊界感失調」、「自戀性特質」以及「孤獨與社會隔離」等心理特徵，長期缺乏穩定人際連結者，更容易將偶像視為情感寄託，進而發展出過度依附甚至執念。

針對「汶汶阿伯」攻擊一案，精神科醫師楊聰財指出，在司法調查與精神鑑定結果出爐前，任何人都不能直接被診斷具有某種精神疾病，但從精神醫學與犯罪心理學角度來看，這類「極端粉絲」、「病態追星」或「跟蹤騷擾者」狀況，確實可能呈現某些值得探討的心理特徵。

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楊聰財說明，以依附理論來說，個體在童年與主要照顧者之間建立的互動模式，會深刻影響成年後的人際關係與情感調節能力。若成長過程中長期處於被忽視、情感匱乏或缺乏穩定照顧的環境，部分人可能發展出焦慮型依附特質，表現為過度害怕被拋棄、需要反覆確認關係、對拒絕特別敏感，並容易出現情感投入過深的狀況。

在此類心理結構下，當個體面對偶像或理想化對象時，可能將單向的情感連結誤認為雙向關係，甚至產生投射性想法，例如認為「對方應該理解自己」或「應該回應自己的付出」，一旦遭遇拒絕、忽視或封鎖，則可能引發強烈的挫折感、羞辱感與被背叛感。

另外，楊聰財也提到，當人際界線感出現失調時，部分人會將「支持行為」誤解為「關係交換」，例如認為長期追蹤、消費或應援就等同於建立特殊關係，進而產生「對方理應回應自己」的認知偏差，這種現象可視為交易化的人際認知錯置。

此外，部分個體可能具有較明顯的自戀性特質，雖不等同於人格障礙，但往往較重視自身付出與被肯定的需求，當期待落空或遭到拒絕時，容易出現所謂的「自戀性創傷」，進而產生強烈憤怒、羞辱感甚至報復念頭。

楊聰財也指出，研究發現，部分病態跟蹤者長期處於單身、缺乏親密關係、社交孤立或社會參與度偏低的狀態。當現實生活缺乏足夠的人際支持與情感連結時，偶像可能逐漸成為其生活重心，甚至被視為情感依附的替代品，用來填補現實關係中的空缺。

楊聰財提醒，大多數粉絲都能理性追星，並從偶像身上獲得正向力量，但當一個人逐漸將偶像視為生命中唯一的重要對象，甚至把支持、消費與關注解讀成「擁有對方的權利」時，愛慕便可能不再只是欣賞，而演變成危險的執念。許多暴力事件往往不是突然發生，而是在長期的過度依附、認知偏差與人際界線崩解下逐步形成，因此社會、經紀公司與執法單位都應重視跟蹤騷擾的預警與介入機制。