啦啦隊汶汶遭狂粉割頸　醫籲藝人「別怕輿論應立即求助」

▲中信兄弟啦啦隊PS女孩成員汶汶在棚拍時遭狂粉砍傷。（圖／翻攝汶汶Jessie臉書）

記者趙于婷／台北報導

中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭52歲許姓男子攻擊一案，引發外界對「瘋狂粉絲」與跟騷風險的關注。台灣司法精神醫學會理事李俊宏指出，公眾人物所面臨的跟騷樣態多數來自陌生人，很多時候是因為不當想像或過度投射的粉絲行為，但常常會考量輿論而忍耐，建議應及早求助、避免情勢惡化。

李俊宏表示，啦啦隊員等公眾人物長期暴露在高關注度環境，很多跟蹤與騷擾來源都不是親密關係，主要是陌生個體，可能來自「激進粉絲」不當追求、報復性行為或其他仇恨動機，很多屬於非病態但越界的行為模式，但有些也跟精神疾病症狀相關。

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他提到，根據國外研究顯示，好萊塢影視名人一生遭遇跟騷的盛行率高達79%，行為樣態包含遭拒後的報復心理、尋求親密關係的執著追求、愛戀妄想以及反社會人格特質等多種型態，雖然這類行為並不全然等同精神疾病，但都可能對被害人造成長期壓力與安全威脅。

李俊宏指出，日、韓等地已發展出實名制入場、場外安檢，甚至導入AI人臉辨識等機制降低風險，部分藝人社群平台也會採取延遲發布行程的方式避免即時定位外洩，而台灣娛樂產業也逐步比照國際做法強化保護機制，但仍有進一步完善空間，雖然多數粉絲行為理性，但仍須防範少數極端個案造成傷害。

李俊宏提醒，公眾人物遇到不當跟蹤或騷擾行為，常常可能因輿論壓力或形象考量而猶豫是否報案，但這部分仍建議積極向警方求助，必要時申請保護令或告誡制度，以利後續建立紀錄並及早介入處理。

另外，衛福部提醒，不論是藝人或一般民眾，若遇到被跟蹤或「私生飯」等騷擾行為，都應勇於報警並申請保護令，以保障自身人身安全。衛福部保護服務司長郭彩榕指出，若已出現跟騷跡象，其實就可及早報案處理，警方也可先核發書面告誡，禁止加害人再進行騷擾行為，若持續違反，則可依《跟騷法》進一步申請保護令，最長可達2年。