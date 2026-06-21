在家也能治肺炎、感染症　台灣「在宅急症照護」登國際期刊

▲台灣推動的「在宅急症照護（Acute Care at Home, ACAH）」登上國際期刊。（圖／翻攝官網）

記者趙于婷／台北報導

台灣推動的「在宅急症照護（Acute Care at Home, ACAH）」成果登上國際期刊！健保署攜手學界與醫療團隊推動的在宅急症照護試辦計畫，近期以「Taiwan's Acute Care at Home Program: Early National Experience and Evaluation Using a Logic Model」為題，發表於國際期刊《Journal of the Formosan Medical Association（JFMA）》。

面對高齡化社會快速發展及慢性病照護需求增加，衛福部近年持續推動三高防治、癌症新藥基金、智慧醫療及在宅醫療等政策，希望透過循證醫學與創新照護模式，提升國人健康與醫療服務品質，近年相關政策成果也逐步轉化為國際學術研究，讓台灣經驗走向國際。

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其中，衛福部長石崇良與中華民國血脂及動脈硬化學會等九大醫學會日前共同於《Journal of Internal Medicine of Taiwan（JIMT）》發表《2025台灣血脂管理臨床路徑共識》，建立符合國內臨床需求的標準化照護模式，並透過學術交流分享台灣經驗。

而健保署自113年7月起推動「在宅急症照護試辦計畫」，針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染患者，提供以居家照護取代部分住院治療的新模式，透過遠距監測及跨專業團隊合作，讓病人在熟悉的居家環境中接受完整治療，也是亞洲少數由政府支持的大規模在宅急症照護模式。

健保署長陳亮妤表示，根據研究分析，截至114年3月底，全國已有2,158名病人受惠，其中包含居家收案679人、住宿式長照機構652人及急診返家照護827人，整體計畫成效良好，高達89.9%的病人順利完成治療，照護後14天內急診就醫率僅2.9%，再住院率為3.7%，顯示居家急症照護具備良好安全性與照護品質。

為進一步擴大照護效益，健保署已於115年5月1日起新增「提早出院模式」，讓病情穩定且符合條件的患者能提早出院銜接居家醫療，並將服務對象擴大至各類感染症患者，以兼顧病人需求及醫療資源運用效率。

