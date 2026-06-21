焦慮、憂鬱也有關　醫揭「鬼剃頭」成因：3族群風險高

▲醫師指出，圓禿可發生於任何年齡層。（圖／北市聯醫提供）

記者趙于婷／台北報導

俗稱「鬼剃頭」的圓禿（Alopecia Areata）是一種常見的自體免疫疾病，患者頭皮會突然出現圓形、界線清楚的禿髮區塊，不僅影響外觀，也常造成心理壓力。醫師提醒，除了遺傳因素，生活壓力也是重要誘發因子，若本身患有「甲狀腺疾病等自體免疫疾病」、「異位性皮膚炎等過敏體質」或「伴隨焦慮、憂鬱等心理健康問題」，風險也會相對提高。

台北市立聯合醫院皮膚科醫師王靖雅表示，圓禿可發生於任何年齡層，但以兒童與壯年族群較為常見，與基因、壓力及免疫系統異常有關，若延誤治療，掉髮範圍甚至可能擴及眉毛、睫毛，嚴重者全身毛髮都可能脫落。

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王靖雅指出，圓禿是一種因自體免疫失調所引起的非疤痕性落髮疾病，患者的免疫細胞會誤將毛囊視為攻擊目標，導致毛髮突然脫落，臨床上最典型的表現是在頭皮出現一塊或多塊圓形禿髮區域，表面光滑且沒有明顯發炎現象。

不少患者發現頭髮突然掉一塊後容易驚慌失措，甚至嘗試偏方治療。對此，王靖雅強調，圓禿雖然來得突然，但屬於「非疤痕性落髮」，代表毛囊並未遭到永久破壞，只要及早接受正規治療，毛髮仍有很高機會重新長回來，因此在疾病初期就應盡快就醫，由專業皮膚科醫師評估病情並規劃治療。

在治療方面，王靖雅說，兒童患者通常以局部治療為主，包括外用藥物及病灶內類固醇注射，12歲以上青少年及成人則會依照落髮範圍與嚴重程度，選擇局部治療、口服免疫調節藥物或合併治療方式，近年也有新型小分子標靶藥物問世，為嚴重圓禿患者提供更多治療選擇。

不過她也提醒，毛囊修復與毛髮生長需要時間，不論採用何種治療方式，療程往往需持續數個月甚至更久，患者應保持耐心並遵循醫囑，切勿因症狀改善就自行停藥，以免增加復發風險。