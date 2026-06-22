每4名糖尿病死者有1人肥胖　台大研究：瘦身可減少1.5萬人死亡

▲糖尿病患者若肥胖恐提高死亡風險。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

肥胖不只影響健康，更和死亡息息相關。國內最新研究發現，約2成5至3成的第二型糖尿病死亡，和體重過重或肥胖有關；若台灣未來的過重及肥胖盛行率，能從目前逾5成，降到3至4成，則到2035年可望減少約4千至1萬5千多人死亡，顯示減重對於降低糖尿病死亡風險有重要影響。

對此研究，台灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所所長林先和說，研究團隊利用衛福部死因登錄檔、國民健康訪問調查及人口統計等資料，分析2001至2020年間民眾體重變化與第二型糖尿病死亡情形，並進一步模擬2021至2035年不同過重及肥胖盛行率狀況下，糖尿病死亡人數可能產生哪些變化。

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研究發現，約25%至30%的第二型糖尿病死亡與過重或肥胖有關，其中與男性身體質量指數（BMI）密切關聯的死亡約26%至30%，女性約25%至28%。換句話說，平均每4名死於糖尿病的患者中，至少就有1人的死亡恐與體重過重或肥胖相關。

進一步分析顯示，若未來的過重及肥胖盛行率，可從目前超過5成降至32.7%，至2035年累計可避免約1萬5821人死亡；若降至43.3%，可減少約8787人死亡；即使僅維持50%未再上升，仍可減少約4130人死亡。

▲國內最新研究發現控制體重對於減少糖尿病死亡有顯著影響。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

林先和指出，此次研究最大的特色，是將個人層級的體重相關風險，換算成全人口層級的影響，讓外界更清楚看見肥胖問題對國家健康造成的衝擊。



此外，林先和說，目前台灣18歲以上成人過重或肥胖比例已超過5成，而且過去20年持續上升，其背後反映的是外食比例高、熱量攝取過多，及缺乏規律運動等生活型態問題。

林先和認為，肥胖防治不能只靠個人意志力，政府也應提供更多支持，例如鼓勵健康餐飲、改善運動環境，並透過健康幣等方式，提高民眾維持健康生活型態的意願。

林先和也說，外界常將肥胖歸咎於個人問題，但事實上背後牽涉飲食環境、社會條件等因素。美國近年已開始從國家層級思考GLP-1藥物（瘦瘦針、瘦瘦丸）的藥費負擔，顯示肥胖管理已逐漸從個人健康議題，擴展至公衛、政策層次，國內未來可評估更多元、更積極的方式協助民眾控制體重。