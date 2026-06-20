端午喝雄黃酒避邪？營養師示警：恐產生「砒霜」害中毒

▲台灣端午節有吃粽子、立蛋和喝雄黃酒等習俗。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

端午節有吃粽子、立蛋和喝雄黃酒等習俗，不過許多人對相關習俗仍存在不少誤解。營養師林世航整理「端午三大迷思」，包括「糯米難消化才會脹氣」、「喝雄黃酒可以避邪除蟲」以及「只有端午正午才能立蛋」，一次破解常見錯誤觀念。

不少人認為吃粽子容易脹氣是因為糯米不好消化，但事實並非如此。林世航指出，糯米富含支鏈澱粉，相較於一般白米所含的直鏈澱粉，更容易被消化酵素分解，因此消化速度其實相當快，血糖上升速度也較快，糖尿病患者或有血糖控制問題者更需留意攝取量。

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至於為何吃粽子後容易感到腹脹？林世航解釋，糯米消化快速後，短時間內會有較多醣類進入腸道，提供腸道細菌發酵產氣，再加上粽子本身份量較大，且常搭配五花肉、鹹蛋黃等高油脂食材，容易延長胃排空時間，因此更容易出現脹氣不適。

第二個常見迷思是「喝雄黃酒可以避邪除蟲」。林世航說，雄黃是一種含有硫與砷的礦物，加熱後可能產生三氧化二砷，也就是俗稱的砒霜，若誤食或飲用含有雄黃成分的酒類，可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等急性中毒症狀，嚴重甚至可能傷害神經系統及重要器官，因此現代已不建議飲用雄黃酒。

而有關「只有端午節正午才能立蛋成功」，主要過去民間流傳端午節正午時分因太陽位置特殊，雞蛋受到太陽引力與地心引力共同作用，因此比較容易立起來。但林世航解釋，從科學角度來看，太陽引力對雞蛋的影響微乎其微，立蛋成功與否主要取決於雞蛋本身的重心、蛋殼表面的粗糙程度以及擺放技巧，只要找到適當支撐點，一年365天其實都能成功立蛋，並非端午節專屬的自然現象。